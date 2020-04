Gülle führt zu Fischsterben in Willisau Am Mittwoch ist die Enziwigger in der Gemeinde Hergiswil bei Willisau durch Gülle verschmutzt worden. Auf einer Länge von rund einem Kilometer wurden alle Fische getötet.

Das verunreinigte Wasser der Enziwigger bei Willisau. Bild: Luzerner Zeitung

(dvm) Am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei eine Gewässerverschmutzung in der Enziwigger gemeldet. Abklärungen ergaben, dass vorgängig von einem Landwirtschaftsbetrieb Jauche ausgebracht wurde, wie die Luzerner Polizei berichtet. Nachdem die Pumpe abgestellt wurde, lief aufgrund einer Fehlmanipulation weiter Jauche über den ausgelegten Schlauch aus. Diese floss in das Wyssenbächli und von dort in die Enziwigger, ohne dass dies bemerkt wurde. Durch die Verschmutzung wurden auf einer Strecke von einem Kilometer sämtliche Fische getötet.

Der genaue Schadenbetrag kann derzeit nicht beziffert werden. Der Verursacher wird der Mitteilung zufolge angezeigt. Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Hergiswil und Mitarbeiter der Fischereifachstelle der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern.