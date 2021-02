Guide Michelin Jung, frisch, naturnah: Das sind die neuen Sternerestaurants in der Zentralschweiz Der Gastronomieführer «Guide Michelin» prämiert zwei Zentralschweizer Restaurants neu mit zwei Sternen und vier mit einem Stern. Dabei sticht ein Stil hervor – und eine Gemeinde.

Es gibt für Gastronomen erfreulichere Zeiten als diese: Restaurants sind behördlich geschlossen und auch in Hotelküchen ist es mangels Touristen verhältnismässig ruhig. Immerhin zaubert Michelin, Herausgeber des gleichnamigen Gastronomieführers, seit Dienstag einigen Küchenchefs ein Lächeln ins Gesicht. Für dieses Jahr werden schweizweit 24 Häuser mit zwei Sternen ausgezeichnet – so viele wie noch nie zuvor. Vier davon sind neu in dieser Liga vertreten. Und zwei dieser Betriebe sind aus der Zentralschweiz.

Jeroen Achtien, Küchenchef des Restaurants Sens im Hotel Vitznauerhof, hat einen zweiten «Michelin»-Stern erkocht. PD

Das erste neue Zweisternerestaurant der Region ist das «Sens». Es gehört zum Hotel Vitznauerhof in Vitznau. Die Freude über den zweiten Stern ist riesig, wie Direktor Raphael Herzog sagt. Beim «Guide Michelin» wisse man nie, ob und wann ein Tester vorbeikomme. «Das ist immer eine Überraschung.» Vitznau ist nun die inoffizielle Kulinarik-Hochburg der Region. Denn die zwei Sterne des «Sens» gesellen sich zu den zwei Sternen des «Focus» und zu einem des «Prisma» im Park Hotel Vitznau. Das macht fünf Sterne in einer 1400 Einwohner zählenden Gemeinde.

Sternerestaurants arbeiten in der Krise zusammen

Von Konkurrenz könne aber keine Rede sein, sagt Herzog: «Zusammen mit dem Kräuterhotel Edelweiss auf Rigi Kaltbad haben das Park Hotel und wir letzten Sommer ein gemeinsames Package mit Übernachtung nach Wahl und Abendessen an drei Orten angeboten. Wir hoffen sehr, dass wir das kommenden Sommer wiederholen können.»

Ein gutes Restaurant steht und fällt mit dem Küchenchef. Befürchtet der Hoteldirektor nicht, dass Jeroen Achtien aufgrund der neuen Weihen bald weiterzieht? «Er hat zuvor während zehn Jahren im besten Dreisternerestaurant Hollands gearbeitet. Darum bin ich zuversichtlich, dass wir noch länger zusammenarbeiten können.»

«Wir hätten uns auch wahnsinnig über einen Stern gefreut»

Das Restaurant Magdalena in Rickenbach bei Schwyz ist der zweite Neuzuzug und der Senkrechtstarter. Dazu schreibt der Gastronomieführer: «Mit dem jungen und motivierten Team von Dominik Hartmann besticht das Restaurant durch die Einzigartigkeit der Gerichte, bei denen der Fokus vor allem auf Gemüse liegt, ohne dabei ganz auf Fleisch und Fisch zu verzichten.» Für das junge «Magdalena»-Team gab es dafür auf Anhieb zwei Sterne. Entsprechend überrascht ist die neunköpfige Crew, wie Servicefachmann Marco Appert erklärt. «Wir hätten uns auch wahnsinnig über einen Stern gefreut. Dass es jetzt gleich zwei sind, ist unglaublich.»

Die Auszeichnung sei eine Bestätigung des «guten Vibes» innerhalb des Teams und der konsequenten Arbeit mit Gemüse im Vordergrund. Den Elan und das Unverfälschte will man laut Appert nun mitnehmen. «Gault-Millau», der zweite grosse Gastronomieführer, hat bei der Vergabe der 15 Punkte die günstigen Preise thematisiert. Wird das jetzt mit zwei Sternen angepasst? «Das werden wir noch analysieren.»

Ein Jahr nach Eröffnung gleich ein Stern

Schweizweit schaffen es 16 Neuzugänge auf die Liste der Häuser, die mit einem Stern ausgezeichnet werden. Vier davon stammen aus der Zentralschweiz. Kaum eröffnet, schafft das «The Nucleus» im Tropenhaus Wolhusen die erste Auszeichnung. In Andermatt erhalten das «The Japanese by The Chedi» und das «Gütsch by Markus Neff» auf 2300 Meter Höhe jeweils einen Stern. In Stansstad kann sich das «UniQuisine»-Atelier auf den ersten Stern freuen.

Einer der grossen Abräumer ist Gregor Vörös. Der Hotel- und Gastrounternehmer betreibt das Kräuterhotel Edelweiss auf Rigi Kaltbad und das Tropenhaus Wolhusen. Beim Restaurant Regina Montium im Kräuterhotel ist ein Stern bestätigt worden. Neu haben das «Regina Montium» und das «Bistrot by Regina Montium» je einen grünen Nachhaltigkeitsstern erhalten. Die erstmals verliehene Auszeichnung umschreibt «Guide Michelin» so: «Wir haben Restaurants ausgewählt, die sich durch den Einsatz lokaler, regionaler Produkte aus teils eigenem Anbau, die Schonung der Ressourcen, Verzicht auf Produkte aus Massentierhaltung, Abfallmanagement und Recycling sowie durch den Einsatz saisonal verfügbarer Produkte hervorheben.»

Unternehmer Gregor Vörös (Mitte) feiert mit den Küchenchefs Benedikt Voss vom «Regina Montium» (links) und Daniele Tortomasi vom «The Nucleus» die «Michelin»-Sterne. PD

19 Restaurants haben schweizweit einen grünen Stern erhalten; neben den zwei Restaurants auf Rigi Kaltbad auch jene von «Hexer» Stefan Wiesner im «Rössli» in Escholzmatt; das «Jägerstübli» und das «Chrüter Gänterli». Gregor Vörös freut sich etwas mehr über den «echten» Stern für das Restaurant The Nucleus im Tropenhaus: «Das Restaurant haben wir ja erst vor einem knappen Jahr eröffnet. Der Stern wird das Restaurant noch bekannter machen.» Denn das «Regina Montium» sei schon länger gut gebucht.

Naturnahe Küche wird gewürdigt

Schön ist laut Vörös, dass eine naturnahe Küche von den Gastrokritikern gewürdigt werde. Allerdings werde es schon ab zwei Sternen schwieriger, auf Kaviar und andere Luxuszutaten zu verzichten. «Wir werden uns sicher nicht anpassen, um noch höher bewertet zu werden», stellt Vörös klar. Unabhängig davon sei die aktuelle Auszeichnung in der Coronazeit umso schöner.

An der Spitze des «Guide Michelin» bleibt indes alles beim alten: Die Restaurants Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, Le Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier und Schloss Schauenstein in Fürstenau werden weiterhin mit dem Maximum von drei Sternen gelistet.