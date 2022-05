Gunzwil Wegen fehlender Lehrperson: Die Primarschule Büel soll geschlossen werden – eine Gruppe wehrt sich Der Mangel an Lehrpersonen macht sich auf dem Land bemerkbar: Die Primarschule im Schulhaus Büel wird gestrichen. Eine Arbeitsgruppe setzt sich mit einer Petition für ihr Büel ein.

Die 3. bis 6. Primarschule im Schulhaus Büel in Gunzwil, die als eine Klasse geführt wird, soll auf das kommende Schuljahr geschlossen und die betroffenen 18 Lernenden ins Schulhaus Linden integriert werden. Das teilten die Gemeinde Beromünster und die Bildungskommission Ende März mit. Die Klasse der Basisstufe im Büel bleibt vorderhand bestehen. Grund für die Schliessung ist in erster Linie das Fehlen einer Lehrkraft sowie die rückläufigen Schülerzahlen in den Schulhäusern Büel und Linden.

Der Spielplatz beim Schulhaus Büel. Bild: Tele1

Manuela Jost, Gemeinderätin von Beromünster, Ressort Bildung, erklärt die Situation: «Die aktuelle Klassenlehrperson hat auf den Sommer 2022 gekündigt. Wir haben die Stelle sofort ausgeschrieben und grosse Anstrengungen unternommen. Es wurden unter anderem auch ehemalige Lehrpersonen direkt angefragt. Aber während mehrerer Monate gab es keine einzige Bewerbung. Daher entschieden wir uns für die Schliessung.»

Gründe für das ausgebliebene Interesse gebe es verschiedene. So sei zum einen die Führung einer vierstufigen Klasse anspruchsvoller als dies bei einer einheitlichen Klasse der Fall ist. Ein weiterer Punkt sei der generelle Lehrermangel, der die Gemeinde Beromünster stark beschäftige. «Wir konnten noch nicht alle Stellen besetzen, aber Gespräche laufen. Auch für die Betreuung von Flüchtlingskindern benötigen wir noch weitere Fachkräfte. Ich hoffe, wir finden genug Personal.» Vor kurzem schlug auch der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband Alarm (wir berichteten).

300 Unterschriften innert zwei Wochen

Nach Bekanntwerden der Schliessung bildete sich die Arbeitsgruppe «Retten der Schule Büel», die eine Petition startete. Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat Beromünster und die Bildungskommission, den aktuellen Schulbetrieb im Schulhaus Büel langfristig zu sichern und intensiv nach zweckmässigen alternativen Lösungen für den Schulbetrieb zu suchen. Und sie möchten durch eine Delegation in die Lösungssuche einbezogen werden. Bis am 5. Mai wurden Unterschriften gesammelt. Das Resultat: Rund 300 Unterschriften kamen innert zwei Wochen zusammen. «Damit haben wir eines unserer Ziele erreicht», sagt René Reinert, Mitglied der Gruppe, auf Anfrage. Bis Mitte Mai soll die Petition dem Gemeinderat übergeben werden.

Petitionär René Reinert Bild: Tele1

Das Bedauern, dass die Primarschule gestrichen wird, sei im Schulkreis Büel gross. «Wir können einfach nicht verstehen, warum niemand gefunden werden konnte, der die Klasse in unserem ländlich idyllischen Schulhaus führen will.» Man habe zwar gewusst, dass eine Lehrperson gesucht werde, die Schliessung der 3. bis 6. Primarschule sei für sie aber aus dem Nichts gekommen. Nun befürchte man, dass bald die ganze Schule Büel, also auch die Basisstufe, geschlossen werden könnte.

Schule ist der soziale Treffpunkt

Reinert spricht dabei den sozialen Wert der Schule an: «Wir sind ein Schulkreis mit rund 70 Einfamilien- und drei Mehrfamilienhäusern. Dazu die zahlreichen Bauernhöfe. Das Schulhaus stellt für uns einen wichtigen Treffpunkt dar, denn wir haben keinen Laden und kein Restaurant.» Bei Schul- und Weihnachtsfeiern oder Aktivitäten wie dem Sternsingen käme jeweils das ganze Quartier zusammen. «Und für die Attraktivität eines Ortes ist es wichtig, ein Schulhaus in der Nähe zu haben. Nun müssen die Lernenden rund fünf Kilometer reisen.» Der Schultransport sei aber sichergestellt.

Das Schulhaus Büel: Wird es bald ganz geschlossen? Bild: Tele1

Mit der Petition will man ein Zeichen setzen und die Verantwortlichen spüren lassen, dass man die Schliessung nicht befürworte. René Reinert sagt: «Wir haben zwar keine grosse Hoffnung, dass der Schulbetrieb der Primarklassen im nächsten Schuljahr aufrechterhalten werden kann. Aber wir hoffen, dass vielleicht ein Jahr später der Betrieb wieder aufgenommen wird.»

Für Gemeinderätin Manuela Jost sei nachvollziehbar, dass sich die Petitionäre für ihre Anliegen einsetzen. Da die Petition noch nicht eingereicht wurde, nimmt die Gemeinde keine Stellung dazu.