Gutscheinsystem Stadt Luzern will familienergänzende Kinderbetreuung finanziell stärker unterstützen Der Stadtrat will das Gutscheinsystem für die vorschulische Kinderbetreuung mit 1,44 Millionen Franken mehr als bisher subventionieren. Damit soll unter anderem auch die Gleichstellung profitieren.

Ein Kind spielt mit einer Eisenbahn. Symbolbild: Maria Schmid

Die Stadt Luzern verfügt seit 2009 über ein System mit Betreuungsgutscheinen zur Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung. Dieses bewährte System soll in den kommenden Jahren schrittweise weiterentwickelt werden. Dies gab der Luzerner Stadtrat am Montagvormittag an einer Medienkonferenz bekannt.

In einem ersten Schritt soll die Kinderbetreuung insbesondere für Eltern der mittleren und unteren Einkommen gestärkt werden. Dafür beantragt der Stadtrat beim Grossen Stadtrat einen Sonderkredit in der Höhe von jährlich 1,44 Millionen Franken. Damit würde die familienergänzende Kinderbetreuung in der Stadt Luzern künftig mit jährlich rund 5,78 Millionen Franken subventioniert. Das ist rund ein Drittel mehr als bisher.

Betreuungsgutscheine in der Stadt Luzern Jahr Anzahl suventionierte Kinder Ausgaben in Millionen Franken 2016 590 3,91 2017 612 3,99 2018 531 4,04 2019 533 4,02 2020 504 3,91

Stadt Luzern hat Nachholbedarf

2020 besuchten über 500 Kinder der Stadt Luzern dank Betreuungsgutscheinen vergünstigt eine Kinderbetreuungseinrichtung. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen war in den vergangenen Jahren jedoch gleichbleibend. Eine bei Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH in Auftrag gegebene Studie in zeige, dass Luzern im Vergleich mit anderen Städten bei der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Nachholbedarf habe, sagt der Stadtrat Martin Merki, Vorsteher der Sozial- und Sicherheitsdirektion.

Die Ergebnisse der Studie

Das sind die Ergebnisse der vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Studie:

32 Prozent der Vorschulkinder in der Stadt Luzern werden familienergänzend betreut. Diese Quote stagniert seit 2014.

Die Selbstkosten der Eltern stiegen an, weil die Höhe der Betreuungsgutscheine gleich blieb, während gleichzeitig die Kosten der Kitas gestiegen sind.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten nahm ab 2018 ab. «Ein Grund dafür ist, dass die Einzahlungen in die 3. Säule in die Berechnung des Einkommens mit einbezogen werden», sagt Monika Hürlimann, Bereichsleiterin Frühkindliche Bildung und Betreuung der Stadt Luzern.

Familien mit mehr als einem Kind sind finanziell besonders stark belastet. Der Übergang von der vorschulischen zur schulischen Betreuung ist für die Eltern nicht befriedigend.

Vorgeschlagene Verbesserungen

Der Luzerner Stadtrat schlägt deshalb vor, das Gutscheinsystem in folgenden Punkten zu verbessern:

Die Vollkosten, welche die Stadt zur Berechnung der Betreuungsgutscheine verwendet, sollen von heute 100 auf 130 Franken erhöht werden.

Die Einzahlungen in die 3. Säule werden künftig nicht mehr berücksichtigt.

Familien mit mehreren Kindern in einer Betreuungseinrichtung sollen um 50 Prozent des Selbstbehaltes ab dem zweiten Kind entlastet werden.

Die Subventionen für alle Kinder sollen bis zu einem massgebenden Einkommen von 125 000 Franken gewährt werden (heute liegt die maximale Höhe bei 100 000 Franken).

Hier ein Rechenbeispiel für eine Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 60 000 Franken:

Grafik: Stadt Luzern

«Die Erwerbstätigkeit beider Elternteile fördert die Gleichstellung, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und hat nicht zuletzt auch einen positiven Effekt auf die Steuererträge», betont Stadtrat Martin Merki.

«Zudem leistet eine Kinderbetreuung in guter Qualität einen wichtigen Beitrag zur frühen Förderung. Davon profitieren insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Gleichzeitig kann die Abhängigkeit einkommensschwacher Haushalte von der Sozialhilfe gemindert werden».