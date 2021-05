Härtefallhilfe Mehr Geld, das Firmen nicht zurückzahlen müssen: Luzerner Kantonsrat heisst Nachtragskredit gut Das Luzerner Kantonsparlament bewilligt einen Nachtragskredit von knapp 4,2 Millionen Franken für das Budget 2021. Damit wird der Anteil an Staatsgeldern erhöht, die von Härtefallfirmen nicht zurückgezahlt werden müssen.

Gleich lange Spiesse für grössere und kleinere Firmen – das will der Luzerner Regierungsrat bei der Härtefallhilfe erreichen. Denn der Bund übernimmt bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Millionen Franken neu sämtliche Kosten der Härtefallmassnahmen. Damit auch für Firmen mit einem Umsatz von weniger als 5 Millionen Franken pro Jahr die gleichen Kriterien gelten, will Luzern nachbessern.

Die Luzerner Gastronomen und Hoteliers, hier Raymond Hunziker beim Regierungsgebäude, forderten vom Kanton mehr Unterstützung der Branche. Jetzt kommt der Kanton etwas entgegen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Januar 2021)

Konkret sollen die ungedeckten Fixkosten in erster Linie mit höheren A-fonds-perdu-Beiträgen vergütet werden. Zwar bleibt die Höchstgrenze für A-fonds-perdu-Beiträge bei 20 Prozent eines Jahresumsatzes. Das absolute Maximum wird aber für kleine und mittlere Unternehmen auf 1 Million und für grosse auf 5 Millionen erhöht. Bisher war auf jedem Fall bei 750'000 Franken Schluss.

Abstimmung über Covid-Gesetz hat keinen Einfluss

Für diese Anpassung braucht es einen Nachtragskredit für das Budget 2021 von knapp 4,2 Millionen Franken zu den im November 2020 und März 2021 bewilligten Sonder- und Zusatzkrediten. Die Planungs- und Finanzkommission des Kantonsrats sprach sich bereits für diesen Nachtragskredit aus. Kommissionspräsidentin Vroni Thalmann-Bieri (SVP, Flühli), erklärte dazu am Montag vor dem Rat, dass der positive Rechnungsabschluss 2020 helfe und der Kredit notwendig sei. Auch habe Finanzdirektor und Regierungspräsident Reto Wyss (CVP) versichert, dass die nationale Abstimmung über das Covid-Gesetz keinen Einfluss auf dieses Geschäft habe.

Nicht nur die Kommission, auch die Parteien standen hinter dem Nachtragskredit. Laut Markus Bucher (CVP, Gunzwil) ist die Unterstützung nachvollziehbar. «Trotzdem ist es bedauerlich, dass diese Lösung nicht schon im Januar oder Februar vorlag.» Armin Hartmann (SVP, Schlierbach) fügte an, dass sich seither die Härtefallregelung stabilisiert habe. Die drei Hauptforderungen aus dem Parlament seien erfüllt worden: der Einbezug der Sozialpartner, die Übernahme grosser Unternehmen durch den Bund und eine bessere Kommunikation durch die Regierung.

Lob aus fast allen Parteien

Dass die wichtigsten Anliegen aus dem Kantonsrat umgesetzt worden sind, freute Andreas Bärtschi (FDP, Altishofen). «Wir begrüssen zudem, dass gleich lange Spiesse zwischen kleinen, mittleren und grösseren Unternehmen geschaffen werden.» Selbst der Stadtluzerner SP-Kantonsrat David Roth lobte die Regierung: «Schade, hat es dafür mehrere Anläufe gebraucht.» Dem schloss sich der Sprecher der Grünen, Urban Frye (Luzern), an. Mitt 66 Millionen Franken an gesprochenen Mitteln per Ende April sei aber noch zu wenig gemacht worden. «Endlich ist es einfacher!», jubelte Riccarda Schaller (GLP, Malters). Die Unterstützung werde so besser akzeptiert.

Regierungspräsident Reto Wyss betonte, dass sich der Kanton stets an die Bundesvorgaben gehalten habe und sich subsidiär an den Massnahmen beteiligte. Aus dem Rat gab es keine Anträge. Der Nachtragskredit ist einstimmig mit 109 zu 0 Stimmen angenommen worden.