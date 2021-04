Härtefallmassnahmen Nachtragskredit von 4,2 Millionen: Kanton Luzern bewilligt ein neues Unterstützungsmodell Weil der Bund die Kosten für Härtefallassnahmen für grosse Unternehmen nun vollumfänglich übernimmt, erhöht der Kanton Luzern für umsatzschwächere Unternehmen die Härtefallunterstützung.

(lil) Der Bund kommt neu für die Kosten der Härtefallmassnahmen von Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von fünf Millionen oder mehr vollumfänglich auf. Damit keine Ungleichbehandlung zwischen kleinen und grossen Unternehmen im Kanton Luzern entsteht, will die Luzerner Regierung diese Regelung auch auf Betriebe anwenden, die einen Jahresumsatz von weniger als fünf Millionen aufweisen. Das teilte die Staatskanzlei Luzern am Donnerstag mit.

Bei behördlich geschlossenen Unternehmen wird weiterhin die bisherige Regelung angewendet. So sollen ungedeckte Fixkosten primär mit A-fonds-perdu-Beiträgen vergütet werden.

Dies hat zur Folge, dass ein Nachtragskredit von rund 4,2 Millionen Franken notwendig ist, heisst es in der Mitteilung weiter. Dies, weil die Aufwendungen für die Erhöhung des Anteils an nicht rückzahlbaren Beiträgen nicht im Voranschlag 2021 enthalten sind.

Obschon der Bund per 19. April Lockerungsschritte beschlossen hat und beispielsweise Fitnesscenter und Aussenbereiche von Restaurants wieder offen haben dürfen, zahlt der Kanton bis sicher Ende April 2021 unverändert Härtefallgelder aus. Im Mai wird die Luzerner Regierung die Situation erneut analysieren und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Gesuche werden automatisch neu geprüft

Die Luzerner Regierung hat die neue Verordnung über Härtefallmassnahmen gemäss Mitteilung am Dienstag bewilligt. Sie ist per Mittwoch, 21. April, in Kraft getreten. Sämtliche Gesuche werden vom Finanzdepartement automatisch erneut geprüft – auch die bereits behandelten. Die Unternehmen müssen nichts dazu beitragen. Für solche, die zum ersten Mal ein Gesuch einreichen, werden entsprechende Formulare erstellt, welche gemäss Kanton voraussichtlich in zwei Wochen auf der Website aufgeschaltet sein werden.