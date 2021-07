Hagelschaden In Wolhusen stehen die Dachdecker noch immer im Dauereinsatz In der Gemeinde Wolhusen sind durch den äusserst starken Hagel zahlreiche Dächer stark beschädigt worden. Mit über 200 Gebäuden besonders betroffen sind die Gebiete Steinhuserberg, Berghalde, Bergboden, Zihlenfeld und das ganze Spitalgebiet.

Die Einsatzleitung (von links): Peter Aregger, Leutnant Feuerwehr Wolhusen, Marco Lötscher, Einsatzleiter kantonale Gebäudeversicherung, Willi Bucher, Gemeindeammann und Michael Grau, Kommandant Zivilschutzorganisation (ZSO) Entlebuch.

Nach dem Unwetter am Montagabend stand die ganze Feuerwehr Wolhusen, Montagnacht zusätzlich mit über 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Malters-Schachen, im Dauereinsatz. Am Dienstagabend wurde dann die Unterstützung in der Führung dieses Ereignisses beim Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern beantragt, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Wolhusen. Am frühen Mittwochmorgen übernahmen die Katastropheneinsatzleiter der Gebäudeversicherung die Gesamteinsatzleitung und unterstützen die Einsatzkräfte (Feuerwehr Wolhusen, Feuerwehr Malters-Schachen, Feuerwehr Emmen, ZSO Entlebuch und ZSO Emme) in der Gemeinde Wolhusen.

Prioritäres Ziel sei es, möglichst rasch jedes betroffene Gebäude mit einem Notdach zu versehen, welches unter Umständen über mehrere Wochen oder gar Monate halten soll. Neben der Weiterführung der Ereignisbewältigung bestehe das Hauptaugenmerk darin, Fachkräfte (Dachdecker und Zimmerleute) aber auch Material (Blachen und Holzlatten) sowie Gerätschaften für Donnerstag und Freitag zu organisieren. Ebenfalls seien Vorbereitungen getroffen worden, damit der Grossteil der Feuerwehr Wolhusen aus dem Ereignis rausgelöst werden kann und der Bevölkerung für die allgemeinen Feuerwehraufgaben zur Verfügung steht.

Heute Donnerstag und morgen Freitag werden die angefangenen Arbeiten fortgeführt. Unter der Anleitung von erfahrenen Dachdeckern werden in den betroffenen Gebieten mit den organisierten Fachkräften, unterstützt durch die Zivilschutzorganisation Entlebuch, die Zivilschutzorganisation Emme und einer Formation des Zivilschutzes des Kanton Luzern, diese Notdächer weiter erstellt.