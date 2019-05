Halbzeit für die Luga: Veranstalter zeigen sich zufrieden – Mädchen erklimmt Maibaum Die Luga zieht nach der ersten Woche Bilanz – und sie fällt überaus positiv aus. Trotz des meist durchzogenen Wetters fanden viele Besucher ihren Weg an die Ausstellung auf der Allmend. Vor allem am bisher schönsten Tag, dem 1. Mai. Zéline Odermatt

Der Maibaum steht vor der Luga. (Bild: Messe Luzern)

«Wir sind sehr zufrieden nach einer Woche», sagt Messe-Leiterin Luzia Roos-Bättig. Sie hätten bisher zahlreiche positive Rückmeldungen von Besuchern und Ausstellern erhalten. «Es herrscht eine fröhliche Stimmung auf dem Messegelände und die gemütliche Atmosphäre wird geschätzt», so Roos-Bättig.

Zahlen kommunizieren die Veranstalter erst wieder am letzten Tag der Luga, am Sonntag. Am ersten Wochenende zog die Luga über 35'000 Besucher an. Und auch gestern Mittwoch habe man mit dem schönen Wetter, dem Kinder- und KMU-Tag grosse Besucherströme gehabt. Dass der 1. Mai in einigen Kantonen arbeitsfrei ist, hat ebenfalls dazu beigetragen. Roos-Bättig fügt an:

«Die Luga war auch gestern wieder sehr lebendig».

Ein grosses Highlight für die Besucher sei das zum ersten Mal stattfindende Maibaum-Klettern. «Bisher haben es 3 Personen bis nach oben geschafft», sagen die Veranstalter auf Anfrage. Darunter die 13-jährige Amélie. Hier kann man ihre Kletterkünste im Video bestaunen:

Den Besuchern gefalle zudem das Tüfteln und Bauen beim Schweizer Modellbauer Stokys. Dort können unter anderem ein Modell der Stanserhorn Cabrio-Bahn, eines Dampfschiffs und sogar vom Eiffelturm bestaunt werden. «Der Stand ist immer gut besucht», so Roos-Bättig. Zurzeit versucht man am Stand einen neuen Rekord aufzustellen: Es soll die grösste Stokys-Skulptur aller Zeiten gebaut werden. Insgesamt wurden bisher 4904 Teile verbaut, der bisherige Rekord sind 5071 Teile.

Der Stand von Stokys braucht für den Rekord noch Hilfe von Besuchern. Die Aussteller finden Sie in Halle 2. (Bild: Messe Luzern)

Auch am Stand von SwissInt fänden viele Leute Gefallen. Dort ziehe besonders das nachgestellte Minenfeld viele Interessierte an (wir berichteten).

Die Luga findet noch bis am Sonntag auf der Allmend in Luzern statt.