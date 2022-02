Hallwilersee Das Rätsel um zu kleine Felchen ist gelöst: Dichtestress löst Wachstumsprobleme aus Im Hallwilersee wurden vor fünf Jahren zu viele Felchen gezüchtet und ausgesetzt. Aufgrund einer falschen Berechnungsformel blieb das Problem bislang unentdeckt.

Die Felchen im Hallwilersee werden seit einigen Jahren immer kleiner. Warum, war bislang unklar. Vermutet wurde, dass zu viel Pestizide in den See gelangen oder es zu wenig Nährstoffe gibt (wir berichteten). Ein runder Tisch, der Ende Januar mit Forschern, Fischern und Behörden stattfand, hat das Rätsel nun möglicherweise gelöst. Wie «Schweiz aktuell» berichtet, liege die Ursache wahrscheinlich darin, dass zu viele Fische ausgesetzt wurden. Dadurch fanden sie zu wenig Nahrung und sind durch den Dichtestress nicht richtig gewachsen.

Ausgelöst wurde das Problem im Jahr 2017, als in den insgesamt drei Fischzuchtanstalten am Hallwilersee rund 70 Millionen Jungfische gezüchtet und ausgesetzt wurden, was schlicht zu viele waren. Die Fischer hätten in diesem Jahr sehr viel Laich vorgefunden, erklärt Fischer Richard Stadelmann auf Anfrage. Per Leistungsauftrag mit dem Kanton Aargau seien sie verpflichtet, diesen einzusammeln und für die Fischaufzucht zu verwenden. «Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, nicht die ganze Aufzucht im See auszusetzen», sagt Stadelmann.

Dem Problem auf die Spur gekommen ist der Evolutionsbiologe Claus Wedekind von der Universität Lausanne, der seit einigen Jahren den Hallwilersee erforscht. Ihm sei unter anderem aufgefallen, dass eine bisher verwendete Formel zur Berechnung des Fischwachstums zu falschen Schlussfolgerungen geführt hatte. Ausserdem fand er heraus, dass das Wachstum der Fische in den letzten Jahren wieder zugenommen hat.

Fischer Richard Stadelmann bei seiner Arbeit auf dem See. Er hofft, bald wieder grössere Felchen zu fangen. Bild: Dominik Wunderli (Birrwil, 21. Januar 2022)

Anhand all dieser Faktoren erkenne man, dass das Wachstum der Felchen sehr direkt vom Besatz abhänge. «Je mehr Fische im See eingesetzt werden, desto langsamer wachsen sie.» Doch hätte man dies nicht früher bemerken können? Nicht unbedingt, sagt Wedekind. «Der Teufel steckt in diesem Fall in vielen kleinen Details.»

Fischer Richard Stadelmann bleibt skeptisch

Künftig will man am Hallwilersee weniger Fische aussetzen. Corinne Schmid, Teamleiterin Fischerei beim Kanton Aargau, sagte gegenüber «Schweiz aktuell», man müsse nun die ideale Menge an Besatz herausfinden. Fischer Richard Stadelmann ist froh, dass eine Lösung gefunden wurde. «Den Besatz können wir selber beeinflussen, dies im Gegensatz zum Pestizideinfluss oder genetischen Veränderungen in der Fischpopulation.» Dennoch: Aufgrund seiner bisherigen Beobachtungen ist der Hitzkircher noch ganz nicht überzeugt, dass allein der starke Besatz die Probleme verursacht. Ob die Fische nun wieder stärker wachsen, müsse sich in den nächsten ein bis zwei Jahren bestätigen.

Bislang konnte der See eine grosse Anzahl Fische gut verkraften, da sie im während Jahrzehnten überdüngten Hallwilersee genügend Nahrung fanden. Mittlerweile hat sich der See aber erholt – was weniger Nahrung für die Fische bedeutet. Das zeigen auch die Zahlen. Claus Wedekind vermutet anhand der vom Kanton erfassten Fangzahlen, dass die Biomasse der Felchen zwischen 2012 und 2020 um die Hälfte abgenommen hat.