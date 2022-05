Hallwilersee Mehr kulinarische Fahrten, gleicher Preis: Die Schifffahrt startet in die Hauptsaison Auf dem Hallwilersee gibt es dieses Jahr mehr kulinarische Fahrten – zum gleichen Preis wie zuvor üblich.

Es herrscht offenbar Nachholbedarf bei den Besucherinnen und Besuchern, die den Hallwilersee und seine Umgebung vom Schiff aus erkunden möchten: Seit dem Saisonstart Anfang April seien bereits mehrere Tausend Passagiere transportiert worden, sagt Ueli Haller, Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee (SGH).

Haben auf dem Hallwilersee die Hauptsaison eingeläutet: (von links) Adrian Remund, Vorstandsmitglied Seetal Tourismus, Andi Fey, Medienverantwortlicher SGH und Ueli Haller, Geschäftsführer SGH. Bild: Anja Suter/Aargauer Zeitung (2. Mai 2022)

«Vor allem nach Ostern waren die Schiffe sehr gut besucht»

Zudem würden auch wieder vermehrt Extrafahrten gebucht. Sogar sehr gut laufen die Kursrundfahrten.

Das Motorschiff Seetal bei Beinwil am See. Bild: Sandra Ardizzone (19. Juli 2021)

Passagierzahlen von früher wieder erreichen

Vor der Pandemie verzeichnete die SGH jährlich 130'000 bis 140'000 Passagiere. Ziel sei es, diese Zahl 2022 wieder zu erreichen, sagt Haller. Zudem sollen in den Wintermonaten wieder mehr Schiffe unterwegs sein.

Am Montag startete die Schifffahrtsgesellschaft mit ihren fünf Schiffen in die Hauptsaison. Ab sofort fahren sie jeden Tag bereits am Vormittag und bei jedem Wetter.

Neu gibt es ein Burger-Schiff

Eine Erweiterung gibt es bei den kulinarischen Fahrten mit dem Burger-Schiff, das am 29. Juli zum ersten Mal fährt. Aufgrund der Beliebtheit fährt ausserdem das Sushi-Schiff neu dreimal pro Jahr und das Mittagsschiff am Sonntag (mit 3-Gang-Menu) neu zweimal pro Monat. Das Mittagsschiff am Mittwoch fährt neu eine Viertelstunde länger.

Gleich bleiben derweil die Preise: Eine Tageskarte kostet 30 Franken (15 Franken mit Halbtax) – und auch die Preise beim Catering werden nicht erhöht. Während der Hauptsaison fahren die Kursschiffe von 10.15 bis 19 Uhr. Im Sommer hingegen starten sie schon um 9 Uhr morgens. «Das hat sich an heissen Tagen bereits bewährt», erklärt Ueli Haller.

(asu/bev)