Handball Hinten top, vorne ein Flop: «Uns fehlt die Lockerheit, wir spielen nicht befreit auf» Kriens-Luzern verliert auswärts gegen Pfadi Winterthur unnötig mit 23:25 und verpasst damit die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Der 25:22-Heimsieg vor einer Woche gegen die Überflieger von GC Amicitia Zürich verlieh der Mannschaft neuen Mut, sogar der Ausgangspunkt für den Turnaround in einer bisher schwachen Saison hätte er sein sollen. Am Samstag hat die Hoffnung auf schnelle Besserung aber wieder einen Dämpfer erlitten. Auswärts gegen Pfadi Winterthur verlor der HC Kriens-Luzern mit 23:25. Auf den ersten Blick kein Beinbruch, immerhin war der Gegner der amtierende Schweizer Meister. Doch mit Blick auf dessen Absenzenliste und den Spielverlauf ist festzuhalten: Die Zentralschweizer haben eine Chance verpasst.

Pfadi fehlten mit Aleksandar Radovanovic, Giorgi Tskhovrebadze und dem kurzfristig reaktivierten Rares Jurca drei Linkshänder im rechten Rückraum, der algerische Internationale Moustafa Hadj Sadok kam nur für zwei Penalties auf den Platz, zudem waren fünf weitere Akteure nicht verfügbar. «Pfadi hat immer viele Absenzen, doch mit erfahrenen Spielern wie Jud, Sidorowicz und Tynowski schaffen sie es, dies auszugleichen. Das kann sonst wohl keine Mannschaft», bemerkte HCKL-Trainer Goran Perkovac und er hielt fest:

«Natürlich wäre mehr möglich gewesen, wir hätten das Spiel auch gewinnen können.»

Der Angriff kommt nicht auf Touren

Dass die Zentralschweizer den Platz als Verlierer verliessen, lag am ungenügenden Auftritt in der Offensive. Die Abwehr agierte wie schon gegen GC Amicitia auf hohem Niveau, inklusive einem erneut starken Rok Zaponsek im Tor. Vorne indes kamen sie nicht auf Touren, vor allem die zweite Halbzeit war schlecht. Vor dem Seitenwechsel vermochte Milos Orbovic mit seiner individuellen Klasse das hölzerne Passspiel noch zu kompensieren, danach war Pfadis 5:1-Defensive indes besser auf den serbischen Nationalspieler eingestellt.

Anstatt die gute Ausgangslage aus Halbzeit eins (13:13) als Basis für einen Steigerungslauf zu nutzen, liefen die Krienser stets einem Rückstand hinterher. Bis zur 43. Minute vermochten sie diesen jeweils zu schliessen (15:15), dann aber fielen sie definitiv in alte Muster zurück. Der Spielfluss ging verloren, an seine Stelle traten Einzelaktionen – symbolisch festgemacht am linken Aufbauer Hleb Harbuz, der zweimal eigensinnig und überhastet den Erfolg auf eigene Faust suchte. Vier Minuten später lag Kriens-Luzern mit 15:19 zurück. Perkovac:

«Uns fehlt die Lockerheit, wir spielen nicht befreit auf.»

Keine Wende nach Rot für Pfadi-Goalie

Sein Team bewies zwar Kampfgeist, deckte weiterhin konsequent und schien in der 49. Minute ins Spiel zurückzufinden. Pfadis Goalie Yahav Shamir verliess den Kasten, um einen Gegenstossball abzufangen, erwischte dabei aber Flügelspieler Levin Wanner und kassierte hierfür die rote Karte. Aus der anschliessenden Aufregung resultierte allerdings auch eine Zweiminutenstrafe für Janus Lapajne, womit der Schockmoment für den Gegner abgefedert wurde. «Solche Dummheiten sind ärgerlich, in solchen Situationen fehlt uns die Cleverness», bedauerte Perkovac.

Die Unzulänglichkeiten im Angriff waren letztlich zu gross, auch offene Chancen liessen die Krienser zu viele liegen, um Pfadi Winterthur in der Schlussphase wenigstens einen Punkt abluchsen zu können. «Mit der Deckung war ich sehr zufrieden», sagte der Krienser Trainer, und darauf lässt sich immerhin aufbauen. Die nächste, grosse Herausforderung steht derweil bereits vor der Tür – am kommenden Donnerstag gastiert Tabellenführer Kadetten Schaffhausen in Kriens.

Pfadi Winterthur – Kriens-Luzern 25:23 (13:13)

AXA-Arena. – 524 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Strafen: 2-mal 2 Minuten plus rote Karte für Shamir (49./Foul im Gegenstoss) gegen Winterthur, 5-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – Winterthur: Shamir (11 Paraden)/Wipf; Tynowski (2 Tore), Sidorowicz (5), Jud (4/1), Schönfeldt (3), Bräm (4), Freivogel, Lagerquist (1); Pecoraro, Ruh (3), Ott (1), Hadj Sadok (2/2). – Kriens-Luzern: Zaponsek (17 Paraden/2 Tore); Idrizi (2 Tore), Orbovic (5), Oertli (1), Lapajne (3), Langenick (1), Delchiappo (1), Lavric; Harbuz (5/3), Sikosek Pelko, Schlumpf (3), Wanner. – Bemerkungen: Winterthur ohne Radovanovic, Tskhovrebadze, Leopold, Sjöbrink, Jurca, Heer, Vernier, Störchli (alle verletzt). Kriens-Luzern ohne Gavranovic (im Aufbau), Rellstab, Buob (beide verletzt). Zaponsek pariert Penalty von Jud (29./13:13).