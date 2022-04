Handball Spono zeigt zwei Gesichter Die Spono Eagles verlieren gegen den LK Zug mit 31:32 (16:16) und müssen um den Finaleinzug bangen.

Zuerst: Gratulation an den Sieger. Der LK Zug ist nun auch rechnerisch nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen und steht drei Spieltage vor dem Ende der Finalrunde definitiv als erster Playoff-Finalist fest. Zugs Interimscoach Damian Gwerder sagt:

«Daran haben wir Freude, nun geht es aber weiter, wir wollen den ersten Rang halten und uns damit den Heimvorteil sichern»

Gwerder hat seit seiner Rückkehr an die Seitenlinie sämtliche neun Spiele gewonnen.

Auf der anderen Seite stehen die Spono Eagles, auch sie haben seit kurzem einen Interimscoach, Urs Mühlethaler, wie Gwerder ein reichdekorierter Handball-Lehrer. In seinem dritten Spiel musste er die erste Niederlage hinnehmen, 31:32 lautete das Skore gestern Abend im Derby. «Mein Fazit: Spono ist wieder da», gab sich Mühlethaler bemüht, das Positive herauszustreichen. Nur: Wer den Auftritt objektiv resümiert, kommt zum Schluss: Die Nottwilerinnen sind weiter stark verunsichert, leisten sich grobe Fehler in einem Ausmass, die einem Spitzenteam nicht würdig sind.

Die erste Halbzeit offenbarte dabei die ganze Bandbreite von Sponos Leistungsvermögen. Der Start war brillant, nach 16 Minuten lag der Doublegewinner der letzten Saison mit 4:12 zurück. Nottwils Abwehr wirkte beinahe unüberwindbar, Goalie Soraya Schaller parierte jeden zweiten Ball, und die Vorwärtsbewegung in Richtung des gegnerischen Tors war derart unerschrocken, dass die Zugerinnen immer wieder überlaufen wurden. Jede gelungene Aktion wurde auf der Bank frenetisch bejubelt, die sportliche Krise schien weit weg zu sein. «Richtig gut», freute sich Mühlethaler. «Wir wollten nicht Handball spielen», monierte Gwerder.

Wie gewonnen, so zerronnen – besser als mit dieser Redewendung kann nicht umschrieben werden, was sich danach ereignete. Ein Wurf von Alina Stähelin neben das Tor genügte als Auslöser, und die positive Atmosphäre verflüchtigte sich beim Heimteam im Minutentakt. Schier unglaubliche Patzer erlaubten sich die Luzernerinnen nun: Fehlpässe in die Hände des Gegners, das Auslassen von Chancen, ungeschicktes Abwehrverhalten, das zu Strafen führte und ein Penalty, den Xenia Hodel am Gehäuse vorbei warf. Kurz formuliert: Sponos Level sackte vorübergehend ins Bodenlose ab.

In der zweiten Halbzeit lieferten sich die aktuell besten Teams im Schweizer Frauenhandball ein temporeiches, aber auch sehr fehlerhaftes Spiel. Der grosse Unterschied bestand darin, dass Zugs Fehlpässe neben dem Feld landeten, derweil Nottwil en masse Gegenstösse einfing. «Wir haben zu viele Eigenfehler drin», sagte Mühlethaler mit Blick auf verunsicherte Leistungsträgerinnen. «Es fehlt es uns an der Gnadenlosigkeit.»

Verloren ist aber noch nichts, am Samstag steht bereits der nächste Spitzenkampf auf dem Programm, diesmal ist es für Spono sogar ein vorweggenommener Final. Gewinnen sie auswärts gegen Brühl, ist die Teilnahme am Playoff-Final praktisch sicher. «Für solche Spiele trainieren wir», betont Mühlethaler. In der Hoffnung, dass die Stilsicherheit seines Teams länger als nur während einem Viertel der Spielzeit anhält.