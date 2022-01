Hasle Zwei Personen verletzen sich leicht bei Unfall zweier Autos Am Mittwochmittag ereignete sich in Hasle im Ortsteil Oberdorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Der ortsunkundige Fahrer bog zu früh ab. Bild: Luzerner Polizei

Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr am Mittwoch um 13 Uhr ein Autofahrer von Entlebuch herkommend in Richtung Hasle. Beim Oberdorf bog der ortsunkundige Fahrzeuglenker zu früh nach links in die Heiligkreuzstrasse ab. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer seitlich-/frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam, so die Mitteilung weiter. Zwei Personen wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren.

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Bild: Luzerner Zeitung

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (sok)