«Hausgemachte Kuchen und vegetarische Mittagsmenüs»: Bushaltestelle Eichhof soll zum Café werden

Kanton Luzern verhindert eine neue Bar am Bundesplatz

Das WC-Häuschen am Bundesplatz in der Stadt Luzern soll in eine Bar umgenutzt werden. Mit dem Segen des Quartiervereins will die Stadtregierung das Projekt vorantreiben. Nur: Der Kanton ist nicht bereit, eine dafür notwendige Bewilligung zu erteilen.