Hebammenzentrale vermittelt praktisch gratis: Sie fordert Unterstützung oder zieht die Reissleine

Zentralschweiz: Wenig Nachwuchs und Warten aufs Wartegeld

Am Sonntag ist der internationale Tag der Hebammen. Aus diesem Anlass, der seit 1991 jeweils am 5. Mai stattfindet, machten am Samstag Vertreterinnen der Sektion Zentralschweiz des Schweizerischen Hebammenverbandes mit einer Standaktion in Luzern auf sich aufmerksam.