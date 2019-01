Hebi Lörch ist Wey-Zunftmeister 2019 Das höchste Ehrenamt der Wey-Zunft bekleidet 2019 Hebi Lörch. Der neue Wey-Zunftmeister führt durch die kommende Luzerner Fasnacht. Dafür gilt: «Atemlos durch die (Fas-)Nacht».

Hebi Lörch aus Horw ist Wey Zunftmeister 2019, hier fotografieirt im Casineum. (Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 02. Januar 2019))

Die Wey-Zunft hat am Mittwoch den selbstständigen Informatiker Hebi Lörch zu ihrem Zunftmeister für die Fasnacht 2019 gewählt. Am Tag seiner Inthronisation am 5. Januar wird der in Luzern aufgewachsene Lörch 58 Jahre alt. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Horw. Das Motto für sein Zunftmeisterjahr lautet: «Atemlos durch die (Fas-)Nacht», angelehnt an das Lied von Helene Fischer.

Lörch ist seit 1985 als Guugger an der Luzerner Fasnacht aktiv. Er ist Gründungsmitglied der Blattlüüs, die er auch präsidierte und als Tambourmajor anführte. Seit 1993 ist er mit den Noggeler an der Fasnacht anzutreffen. 2009 trat er der Wey-Zunft bei. Lörch löst als Zunftmeister Jörg Krähenbühl ab. Als Weibel begleitet den neuen Zunftmeister Edgar Ming (49) aus Kriens. (pd/spe)

Folgt mehr...