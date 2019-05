Heimatabend der Fahnenschwinger-Vereinigung in Emmenbrücke: Querschnitt durch die Schweizer Folklore Kunstvolle Fahnenschwünge, gepflegter Jodelgesang, lüpfiger Trachtentanz und mittendrin ein Komiker: Dieser Mix überzeugte am Heimatabend der Fahnenschwinger-Vereinigung 350 Besucher. Monika van de Giessen

In ihrem Element: vier Mitglieder der Fahnenschwinger-Vereinigung Luzern und Umgebung. (Bild: Dominik Wunderli, Emmenbrücke, 4. Mai 2019)

Bein- und Glarnerstich, Kniekehlenwelle, Flachwurf, Hüftwurf, Pilatusstich und Stecher: Was nach einem Schwingfest tönt, ist in Tat und Wahrheit eine Auswahl von total 99 Schwüngen, die ein Fahnenschwinger in der Schweiz beherrschen sollte. Am Heimatabend der Fahnenschwinger-Vereinigung Luzern und Umgebung vom Samstag im Zentrum Gersag in Emmenbrücke kamen die 350 Besucher in den Genuss hochstehender Fahnenschwinger-Darbietungen.

Mit scheinbar grosser Leichtigkeit wurden die Kantons- und Schweizer Fahnen in die Luft katapultiert. Doch der Schein trügt: Das Fahnenschwingen ist schwieriger als es aussieht. Es braucht ein gutes Stehvermögen, viel Kraft in Armen und Beinen sowie Ruhe und Gelassenheit. Einer, der diese Vorgaben bestens erfüllt, ist Stefan Fischer (40) aus Fürigen, Präsident der 24 Mitglieder zählenden Fahnenschwinger-Vereinigung Luzern und Umgebung. Er zählt zu den besten Fahnenschwingern der Schweiz, schwingt seit seinem zwölften Lebensjahr die Fahne. Er sagt:

«Für das Fahnenschwingen ist nicht nur eine gute Kondition, sondern auch eine gute Koordination und eine gute Atemtechnik nötig.»

Es mangelt an Nachwuchs

Stefan Fischer macht sich Sorgen um den Fahnenschwinger-Nachwuchs: «Alle wollen nur tschutten, tschutten und nochmals tschutten.» Bezüglich Nachwuchs engagiert sich die Vereinigung auch heuer im Ferienpass- und Ferienspass-Angebot. Fischer würde sich freuen, wenn einige der Teilnehmer «hängen» bleiben und der Vereinigung beitreten. «Bis heute war dies noch nicht der Fall», bedauert er. Stolz ist Fischer indes auf die beiden jüngsten Fähnler in den Reihen der Vereinigung, den Gebrüdern Nino (22) und Tiemo (21) La Vigna. «Sie sind erfolgreich unterwegs», stellt Fischer fest.

Nino, der in seiner Freizeit gerne Rockmusik hört, erzählt, dass er aus familiären Gründen zum Fahnenschwinger gekommen sei. Schwieriger werde es, wenn er Kollegen erklären müsse, was Fahnenschwingen sei. «Die meisten haben keine Ahnung davon und wissen zum Teil gar nicht, dass es so etwas gibt», sagt Nino La Vigna, dem die Hochschwünge am besten liegen.

«Bei den Hochschwüngen kann man zeigen, was man drauf hat.»

Warme Töne, gehaltvoller Jodelgesang

Wo Fahnenschwinger ihr reinseidenes Tuch in die Höhe schwingen, sind auch die Alphornbläser nicht weit. Die Alphorngruppe Seetal überzeugte mit warmen Alphornklängen. Als Kontrastpunkt zu den traditionellen Vorträgen setzte die Fahnenschwinger-Vereinigung Luzern auf den Komiker Igi Bühler, alias Patrick Degen («Applaus ist das Brot der Künstler. Jetzt wissen Sie, weshalb ich so dünn bin!»).

Die klingende Eröffnung und den Schlusspunkt in lüpfigem Stil bestritten die Örgelifründe Aegelsee aus dem Diemtigtal. Einen weiteren Akzent setzte das Buure Chörli Lozärnerland, das seit 20 Jahren unter der Leitung von Josef Dubach steht. Mit dem Jodellied «Wenns im Ustig (Frühling) z Alpe geit» und dem Fluonalp-Juiz demonstrierten sie gleich zu Beginn ihre kräftigen Stimmen und hoben die Feinheiten einer dynamischen Gestaltung hervor. Getanzt wurde auch; die Trachtentanzgruppe Mühlau beweist, dass eine Trachtengruppe alles andere als «verstaubt» sein muss.