Heime Kriens expandieren

nach Luzern Süd Auf dem Schweighof-Areal entsteht für 28 Millionen Franken ein neues Alterszentrum mit Pflegeplätzen, Bistro und Wohnungen – und einem kleinen Experiment. Stefan Dähler

So soll das Alterszentrum im Schweighof aussehen. (Visualisierung: PD)

Wo ein neuer Stadtteil entsteht, braucht es auch öffentliche Einrichtungen – unter anderem ein Alterszentrum. Ein solches wird nun auf dem Krienser Schweighof-Areal im Boom-Gebiet Luzern Süd gebaut. Das Projekt wurde am Montag öffentlich vorgestellt. Es sei ein Ziel der Stadt Kriens, Dienstleistungen dezentral anzubieten. «Die Leute sollen im Alter in ihrem Quartier, wo sie ihre sozialen Kontakte haben, bleiben können», sagt Sozialvorsteher Lothar Sidler (CVP).

Realisiert wird der 28-Millionen-Franken-Neubau von der Schweighofpark AG, hinter der die Erbgemeinschaft Eugen und Hedwig Theiler-Buholzer steht – die ehemalige Besitzerin des Areals. Das Gebäude wird in sogenannter Hybridbauweise, also aus Beton und Holz, gebaut. Die Heime Kriens AG wird sich in der ersten Etage einmieten und 21 Pflegeplätze anbieten. In den oberen Etagen sind 46 Wohnungen mit Dienstleistungen und zwei Alters-Wohngemeinschaften mit je sechs Zimmern geplant. Im Parterre entsteht ein öffentliches Bistro. Der Baustart ist im Herbst 2018 erfolgt, der Bezug per Ende 2020 geplant. Die Tarife für Pflegeplätze und Wohnungen stehen noch nicht fest.

WG-Zimmer notfalls auch anders nutzbar

Bei den Wohngemeinschaften handle es sich um einen Versuch, sagt Vreni Theiler von der Schweighofpark AG. Ob das Angebot gefragt ist, werde sich zeigen. Falls nicht, könne man die Räumlichkeiten auch anderweitig vermieten. Jedes Zimmer verfügt übrigens über eine eigene Nasszelle sowie Küche – ein gewisses Mass an Privatsphäre bleibt also gewahrt.

Blick auf die Baustelle für das künftige Alterszentrum. (Bild: Stefan Dähler (Kriens, 28. Januar 2019))

Sämtliche Wohnungen werden nicht von der Heime Kriens AG, sondern von der Schweighofpark AG vermietet. Dennoch sind auch öffentliche Institutionen im Spiel. So bestimmt die Stadt Kriens, wer Anrecht auf eine Alterswohnung hat. Die Spitex Kriens wird die Bewohner je nach Bedarf im Alltag unterstützen und deckt tagsüber den Notfalldienst ab. Deshalb wird sie im Parterre einen Stützpunkt einrichten. Den Nacht-Notfalldienst übernimmt die Heime Kriens AG.

Besteht die Nachfrage nach mehr Pflegeplätzen?

Die Heim-AG expandiert übrigens nicht nur im Schweighof. Auch im Krienser Zentrum entstehen mit dem Projekt Lindenpark nochmals 21 Pflegeplätze. Damit wächst das Angebot von 272 auf 314 Plätze. Ist der Bedarf beim heute geltenden Grundsatz von «ambulant vor stationär» überhaupt vorhanden? Lothar Sidler ist zuversichtlich. «Kriens hat im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kanton einen aussergewöhnlich hohen Anteil an Senioren. Der Bedarf ist also grösser als anderswo.» In den letzten Jahren hätten jeweils 50 bis 70 Krienser in auswärtigen Heimen gewohnt, weil in Kriens die Plätze fehlten. Die 314 Plätze habe man nicht willkürlich festgelegt, die Zahl basiere auf Hochrechnungen.