Video Heissluftballonfahrer kämpfen in Willisau um den Schweizer-Meister-Titel In Willisau kämpfen zurzeit 13 Teams um den Schweizer-Meister-Titel im Heissluftballonfahren, unter ihnen auch der sechsfache Titelgewinner Stefan Zeberli.

Der 37-jährige Stefan Zeberli aus dem st. gallischen Gossau ist gleichzeitig die Nummer 1 der Weltrangliste und damit der zurzeit weltbeste Heissluftballonfahrer der Welt. Gegenüber Keystone-SDA erklärt er, auf was es bei der Schweizer Meisterschaft ankommt und was die Herausforderungen für ihn und sein sechsköpfiges Team sind. Neben den Schweizer Teilnehmern sind auch ausländische Fahrer am Wettkampf mit von der Partie.