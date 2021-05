Kantonsrat «Das wäre ein klimapolitisch falsches Zeichen»: Heizpilze bleiben im Kanton Luzern weiterhin verboten Kantonsrat Pius Müller wollte, dass Gastrobetriebe fossil betriebene Heizpilze einsetzen dürfen. Die Parlamentsmehrheit hatte dafür kein Gehör.

Ein Heizpilz gibt Wärme ab. Bild: Keystone

Auf den Restaurantterrassen sollen Heizpilze eingesetzt werden dürfen. Dies forderte Pius Müller (SVP, Schenkon) in der Mai-Session in einem Dringlichen Vorstoss – nicht zum ersten Mal: Vor einem halben Jahr scheiterte Müller mit dem gleichen Anliegen. Auch diesmal lehnten Regierung und Parlament das Ansinnen ab. Fossil betriebene Heizpilze seien grosse Energieschleudern, schlecht fürs Klima und unvereinbar mit den Luzerner Klimazielen, schreibt die Regierung in ihrer Antwort.

Sie zeige damit wenig Fingerspitzengefühl für die Gastrobetriebe, monierte Müller am Dienstagmorgen im Plenum. «Die Situation hat sich stark verändert, seit dem 19. April können die Aussenbereiche wieder benutzt werden. Meine Forderung schafft eine Übergangslösung», so Müller. Mit dem wechselhaften Wetter seien temporäre Heizpilze wichtig und für die Gastronomen ein zwar kleiner, aber entscheidender Lichtblick. Zudem seien temporäre Heizpilze in den Nachbarkantonen Nidwalden und Zug erlaubt. «Das Parlament kann ein klares Zeichen aussenden.»

«Aussentemperaturen steigen bald wieder»

Doch mit Ausnahme der SVP lehnten die anderen Parteien Müllers Vorstoss grossmehrheitlich ab. Für die GLP mache es aus ökologischer Sicht keinen Sinn, sagte Riccarda Schaller (Malters). Heidi Scherer (FDP) aus Meggen sagte, Aktivismus mit sehr begrenzter Dauer sei nicht angebracht, da die Aussentemperaturen bald wieder steigen. Das Postulat würde zudem das Energiegesetz aushebeln. «Es setzt klimapolitisch ein völlig falsches Zeichen», so Scherer.

Hans Lipp (CVP, Flühli) sagte, die Terrassenöffnungen seien zwar eine unbefriedigende Lösung. «Heizpilze sind aber Energieschleudern.» Zudem hätten die Terrassenöffnungen keine Auswirkungen auf die Entschädigungsgelder, welche die Restaurants als behördlich geschlossene Betriebe erhalten. «Das Terrassengeschäft ist also ein kleiner Zusatzverdienst für die Restaurants», so Lipp.

Heizpilze sind auch auf 1500 Meter unnötig

Angela Lüthold (SVP, Nottwil) forderte den Kantonsrat vergeblich auf, nicht päpstlicher als der Papst zu sein. «Seien wir doch ehrlich. Wer von ihnen will bei diesen Temperaturen auf der Terrasse sitzen? Da nützen auch Wolldecken nichts.» Diese Meinung teilte Urban Frye (Grüne, Luzern) nicht. «Ich betreibe auf Rigi Kaltbad auf rund 1500 Metern über Meer ein Hotel. Natürlich ist es manchmal kalt und es braucht Wolldecken, aber es käme mir nicht in den Sinn, einen Heizpilz aufzustellen.»

Regierungsrat Fabian Peter (FDP) attestierte der Gastronomie, dass sie zu den am stärksten betroffenen Branchen gehört. «Wir sind aber zuversichtlich, dass die Restaurants sehr bald ganz öffnen können. Das ist sicher wichtiger als Pius Müllers Postulat.» Zwar rette man das Klima nicht, wenn man Heizpilze verbietet. «Aber es setzt ein falsches Zeichen», so Peter weiter. Es mache keinen Sinn, fossil betriebene Heizpilze für ein paar Wochen zuzulassen. Das rechne sich auch für die Gastronomen wirtschaftlich nicht. Dies im Gegensatz zu mit Pellets betriebenen Heizpilzen. Diese sind im Kanton Luzern erlaubt, wie Regierungsrat Peter explizit erwähnte. Das Parlament lehnte Müllers Vorstoss mit 93 Nein zu 20 Ja klar ab.