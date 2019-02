Helle Sterne und ein verfinsterter Mond sind die astronomischen Highlights Marc Horat, Leiter des Planetariums im Verkehrshaus Luzern, erklärt unseren Lesern, welche Besonderheiten wir im Januar am Sternenhimmel über der Zentralschweiz sehen können. Marc Horath*

Der Himmel am 21. Januar (Mondfinsternis) mit Blick gegen Westen.

(Bild: Verkehrshaus der Schweiz (Erstellt mit Digistar 6 von Evans & Sutherland))

Am 21. Januar ist in der zweiten Nachthälfte bis Sonnenaufgang ein astronomisches Highlight des Jahres 2019 zu beobachten, eine totale Mondfinsternis.

Noch immer zeigt sich der Mars nach Sonnenuntergang über dem Südwesthorizont. Damit bleibt er der einzige Planet, welcher während der ersten Nachthälfte sichtbar ist. Am Morgenhimmel wird die Venus weiterhin ihrer Rolle als Morgenstern gerecht und ist sehr auffällig über dem Osthimmel vor Sonnenaufgang zu sehen. Jupiter leistet ihr Gesellschaft. Der Planetenriese gewinnt dabei an Helligkeit, kommt aber nicht an den strahlenden Glanz der Venus an. Am letzten Tag des Monats steht zudem die schmale Mondsichel zwischen diesen beiden Planeten, was ein schönes Bild kurz vor Sonnenaufgang ergeben wird.

Mehrere Sonnen, die sich gegenseitig umkreisen

Der abendliche Winterhimmel bietet neben den Planeten auch viele helle Sterne. Sechs davon bilden das so genannte Wintersechseck. Sie gehören aber eigentlich zu anderen Sternbildern: Rigel ist einer der Hauptsterne des Orion, Aldebaran ist das Auge des Stiers, Capella ist das Zicklein des Fuhrmanns, Pollux der hellste Stern der Zwillinge, Procyon gehört zum kleinen und Sirius zum grossen Hund. Interessanterweise sind vier von diesen sechs Sternen Mehrfach-Sternsysteme, also mehrere Sonnen, die sich gegenseitig umkreisen. Capella, Procyon und Sirius sind Doppelsterne, Rigel sogar ein Dreifachstern.

Am Himmel nahe nebeneinanderstehende Sterne sind aber in den seltensten Fällen echte Doppelsterne. Sie liegen von der Erde aus gesehen in der gleichen Sichtlinie, sind aber unterschiedlich weit von uns entfernt. Einen Spezialfall bildet der mittlere Stern der Deichsel des grossen Wagens. Bei halbwegs dunklem Himmel kann man gleich daneben einen zweiten, schwächeren Stern ausmachen. Hier ist man sich noch nicht sicher, ob diese beiden tatsächlich ein echtes oder nur ein optisches Doppelsternsystem bilden. Genauere Messungen zeigten aber, dass es sich beim helleren Stern Mizar um ein Vierfach-Sternsystem handelt, während der schwächere Begleiter Alcor ein echtes Doppelsternsystem ist. Falls die beiden Hauptsterne also tatsächlich auch zusammengehören, hätten wir es hier sogar mit einem Sechsfach-System zu tun.

In den frühen Morgenstunden des 21. Januars kann man von der Schweiz aus eine totale Mondfinsternis beobachten. Bei totalen Finsternissen tritt unser Mond gänzlich in den Schatten ein, welcher die Erde ins Weltall hinaus wirft.

Der Mond tritt am 21. Januar gegen halb vier Uhr morgens in den Schatten der Erde ein

Während bei der letzten totalen Mondfinsternis im Juli der Mond komplett verfinstert aufging und sich langsam wieder aus dem Schatten schob, können wir nun den umgekehrten Fall beobachten: Der Mond wird gegen halb vier Uhr morgens über dem Westhorizont in den Schatten der Erde eintreten und sich dabei immer rötlicher verfärben. Die rote Farbe rührt daher, dass die Erdatmosphäre nur den roten Anteil des Sonnenlichts hindurchlässt und dieses auf den Mond ablenkt, ähnlich wie eine Linse.

Komplett verfinstert wird der Mond um 5.40 Uhr. Das Ende dieser totalen Phase kann nur noch bei tiefem Westhorizont gesehen werden und der verfinsterte Mond geht bald darauf unter. Die nächste totale Mondfinsternis ist von der Schweiz aus am 16. Mai 2022 zu beobachten.