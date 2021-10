Interview Nidwaldner Olympiasiegerin Nina Christen über ihre Depression: «Ich kam nicht mehr aus dem Bett, ich war wie in einem Hamsterrad»

Schützin Nina Christen aus Wolfenschiessen gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold und Bronze. Doch nach dem grössten Erfolg ihrer Karriere fiel sie in ein Loch. Nun spricht sie über ihre post-olympische Depression, wie sie ihren Weg zurück findet und was sie sich für die Zukunft wünscht.