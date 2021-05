Hergiswil bei Willisau Auto landet bei Selbstunfall auf dem Dach – zwei Verletzte Bei der Liegenschaft Feldmätteli ist ein 18-jähriger Lenker aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und im Änziwigger gelandet. Die gleichaltrige Beifahrerin musste ins Spital geflogen werden.

(lil) Am Donnerstagmorgen um 6.20 Uhr geriet ein 18-jähriger Autofahrer bei der Liegenschaft Feldmätteli in Hergiswil bei Willisau vor der Brücke über die Änziwigger aus unbekannten Gründen von der Strasse ab. Das Auto flog neben der Brücke über den Bach, prallte in die gegenüberliegende Böschung und landete schliesslich im Bach auf dem Dach, so die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Warum der Unfall passiert ist, ist unklar. Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall verletzten sich der Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin. Diese musste durch die Rega mit unbekannten Kopfverletzungen in ein Spital überflogen werden.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizei auf rund 15'000 Franken.