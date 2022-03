Hergiswil Gemeinde realisiert Bücherschrank

Gemeinderätin Renate Ambühl und die ehemalige Sozialvorsteherin Anna Christen (rechts) freuen sich auf den Inhalt des Bücherschrankes. Bild: PD

Unter der Leitung von Gemeinderätin Renate Ambühl wurde auf dem Vorplatz des Gemeindehauses in Hergiswil ein öffentlicher Bücherschrank realisiert. Der Standort mit der Verbindung zur Gedenkstätte für Josef Zihlmann, alias Seppi a de Wiggere, sei sehr passend, heisst es in einer Mitteilung, habe Zihlmann doch selber unzählige Bücher geschrieben. Ab sofort könne jede Person in den Bücherschrank seine nicht mehr benötigten Bücher (Krimi, Roman, Fach- und Sachbuch, Kinderbuch etc.) einstellen, um sie so anderen Lesenden anzubieten. Die Ausleihe ist kostenlos, der Bücherschrank ist rund um die Uhr zugänglich.