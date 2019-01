Hermitage-Direktor geht nach sieben Monaten bereits wieder Pascal Rhyner verlässt das Luzerner Hotelunternehmen Hermitage. Bis man einen neuen Nachfolger gefunden hat, übernimmt Verwaltungsratsmitglied Thomas P. Egli interimsmässig die operative Leitung. Pascal Studer

Pascal Rhyner verlässt das Hermitage nach nur sieben Monaten als Direktor. (Bild: PD)

Erst im vergangenen Juni hatte der damals 33-jährige Pascal Rhyner seine Stelle als Direktor im Hotel Hermitage in Luzern angetreten, nun ist er schon wieder weg. «Die Beendigung des gemeinsamen Arbeitsverhältnisses erfolgte in einem positiven, gegenseitigen Einvernehmen», sagt Patrick Döös, Mitglied des Verwaltungsrates des Seehotels Hermitage, am Donnerstag auf Anfrage. Beide Seiten hätten während der Probezeit gespürt, dass es einfach nicht ganz passe.

Suche nach Nachfolger beginnt bald

Wer die Nachfolge von Pascal Rhyner antritt, ist noch unklar. «Die Suche nach einem Nachfolger sind wir bereits am Aufgleisen», sagt Döös. Dabei sucht das Hermitage nach einer Persönlichkeit mit Gastgeber-Qualitäten, welche sich allerdings auch mit den jüngsten Trends in der Hotellerie-Branche auskennt. Der Wunschkandidat sollte primär die passende Persönlichkeit mitbringen, in einem guten Alter sein sowie motivierend und kreativ sein.

Vorgänger wird interimsmässig zum Nachfolger

Innerhalb des nächsten halben Jahres soll ein Nachfolger gefunden sein. Bis dahin übernimmt Thomas P. Egli die Direktion des Hermitage. Der Delegierte des Verwaltungsrates war Vorgänger von Rhyner, ehe er letzten Sommer nach 28-jähriger Tätigkeit als Direktor in den Verwaltungsrat wechselte. «Thomas Egli wird die vakante Stelle interimsmässig, etwa in einem 50-Prozent-Pensum, übernehmen», bestätigt Patrick Döös.