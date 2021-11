Hertenstein Kanton Luzern will für 15,45 Millionen Franken Komponistenvilla kaufen Der Luzerner Regierungsrat plant, die in Hertenstein gelegene Villa Senar des 1943 verstorbenen Komponisten Serge Rachmaninow zu kaufen. Damit soll zwischen Kanton, Erben und Stiftung endlich Klarheit herrschen.

Die Villa Senar soll bald öffentlich zugänglich sein – aber nicht im Rahmen grosser Festivals. Bild: Kanton Luzern

Der Bau ist so aussergewöhnlich wie sein Bauherr. Die Villa Senar, in den 1930er-Jahren in Hertenstein am Vierwaldstättersee gebaut, gilt mitsamt Park und Gärtnerhaus als bedeutende Zeugin des Neuen Bauens in der Schweiz und steht unter Denkmalschutz. Bauherr war der russische Komponist, Dirigent und Pianist Serge Rachmaninow, der bei einem Aufenthalt in den USA in eine Schaffenskrise fiel – und in der Villa zu alter Kreativität zurückfand. Jetzt soll die Villa in staatlichen Besitz übergehen: Der Luzerner Regierungsrat beantragt beim Kantonsparlament, einem Kredit von 15,45 Millionen Franken zuzustimmen.

Der parteilose Regierungspräsident Marcel Schwerzmann, Bildungs- und Kulturdirektor, ist gemäss einer Mitteilung überzeugt von dem vorgesehenen Kauf: «Die Gelegenheit, ein so vollständig und lebendig erhaltenes kulturhistorisches Ensemble zu erwerben, ergibt sich äusserst selten. Das ist ein Glücksfall und zugleich eine kulturelle Verpflichtung für Luzern.»

Stiftung kümmert sich um kulturelles Angebot



Gemäss den Plänen der Regierung soll die Anlage Senar als Kulturzentrum etabliert werden, das mit einem vielfältigen Programm unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und die Musikstadt Luzern ergänzen und bereichern soll. Der Kanton Luzern wird als Eigentümer die Sanierung und den Unterhalt der Liegenschaft sicherstellen sowie die Villa für die Veranstaltung kleinerer Anlässe selber nutzen oder Veranstaltern zur Verfügung stellen. Das eigentliche kulturelle Angebot soll von der Stiftung Serge Rachmaninow organisiert werden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 kümmert sich diese um die Liegenschaft und führt bereits heute kulturelle Angebote in der Villa durch.

Grosse Anlässe wie Festivals oder musikalische Aufführungen mit viel Platzbedarf und grossem Publikum eignen sich nicht für die Villa Senar, wie der Regierungsrat mitteilt. Es werde eine Nutzung in den Bereichen Vermittlung (Musik, Architektur, Geschichte), Talentförderung, Aufführungen sowie Tourismus angestrebt. Zudem sind gastronomische Anlässe für Privatpersonen und die öffentliche Hand mit kulturellem Rahmenprogramm möglich.

Eine Stiftung, vier Kinder und keine Auszahlungsmöglichkeit

Die Nutzung des Gebäudes als Kulturzentrum entspricht dem letzten Wunsch von Rachmaninows Enkel Alexandre, der bis zu seinem Tod 2012 in der Villa gelebt hat. Der Regierungsrat will mit dem Kauf aber auch eine Erbschaftssituation lösen, die so komplex ist wie der dritte Satz von Rachmaninows zweitem Klavierkonzert. Alexandre hinterliess als gesetzliche Erben eine Ehefrau und vier Kinder. Die Witwe hat aus dem Erbe im Sinne von Vermächtnissen eine Auszahlung erhalten und in der Folge auf weitere Erbschaftsansprüche verzichtet.

Das sieht das Testament vor Die vier Kinder werden auf den Pflichtteil gesetzt.

Die Stiftung Serge Rachmaninoff wird als Erbin für die freie Quote eingesetzt und soll die Villa Senar sowie 15 Prozent an den Urheberrechten (Tantiemen) erben. Aber unter der Bedingung, dass sie innert fünf Jahren die gesetzlichen Erben entsprechend ihrem Pflichtteil ausbezahlt. Kann die Stiftung dies innert der vorgegebenen fünf Jahre nicht aus eigenem Vermögen oder aus den der Stiftung zufliessenden Tantiemen leisten, ist sie gehalten, finanzielle Unterstützung bei Dritten zu suchen.

Kann die Stiftung die Bedingung nicht erfüllen, erbt der Kanton Luzern die Villa Senar und 15 Prozent der Urheberrechte (Tantiemen) mit der Auflage, in der Villa Senar ein Kulturzentrum zur Dokumentation des Werks von Serge Rachmaninow zu errichten und regelmässig Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert in der Villa zu organisieren.

Kanton soll Villa kaufen und Erbschaft ausschlagen

Nun hat die Stiftung in den letzten Jahren vergeblich versucht, Mittel aus dritter Hand aufzutreiben. Auch vielversprechende Kontakte nach Russland führten offenbar nicht zum Erfolg. Hinsichtlich der Rolle des Kantons ist unklar, ob er überhaupt Erbe oder Vermächtnisnehmer werden kann. Die Regierung schreibt in der Botschaft an das Parlament: «Die unklaren Vorgaben im Testament eröffnen dem Kanton Luzern die einmalige Gelegenheit, das Anwesen zu einem vorteilhaften Preis direkt aus dem Nachlass zu übernehmen.» Kaufe der Kanton die Villa vor dem Entscheid über Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft, könne er sich aus einer allfälligen erbrechtlichen Auseinandersetzung zwischen Stiftung und den gesetzlichen Erben heraushalten; selbst wenn es zu Gerichtsprozessen komme. Entsprechend soll die Erbschaft nach Abschluss des Kaufes ausgeschlagen werden. Erbrechtlich verpflichtet sich der Kanton also nicht, ein Kulturzentrum zu betreiben. Dafür hat er aber auch keinen Anspruch auf den Anteil aus den Urheberrechten.

Mit den vier Nachkommen und der Stiftung hat sich der Kanton geeinigt. Von den 15,45 Millionen Franken sind 8 Millionen für den Kauf der Liegenschaft Villa Senar inklusive Mobiliar und Inventar vorgesehen. Rund 1,45 Millionen Franken werden für Grundstückgewinnsteuern und Gebühren benötigt, sowie je rund 3 Millionen für eine Sanierung und den Unterhalt während zehn Jahren. Zurzeit ist noch nicht klar, ob der allfällige Kauf noch im Jahr 2021 oder erst im Jahr 2022 abgeschlossen werden kann. Zudem müsste der Kanton bis am 6. Dezember dem Teilungsamt Weggis mitteilen, ob er die Erbschaft annimmt oder ablehnt. Hier wird gemäss Regierung eine Verlängerung angestrebt.