In Beromünster kommen 20 Ukraine-Flüchtlinge unter

Krieg in der Ukraine Jetzt live: Fast 8000 Flüchtlinge in der Schweiz – Bund und Kantone informieren über aktuelle Situation

Rund drei Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg in der Ukraine in andere europäische Staaten geflohen. Auch in der Schweiz lassen sich Tausende von Vertriebenen registrieren, um den Schutzstatus S zu erhalten. Bund und Kantone informieren heute über die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung dieser Menschen und wie sich die aktuelle Lage präsentiert.