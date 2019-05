Neue ABL-Siedlung Himmelrich erhält schönere Quartierstrassen

Mit einem Sonderkredit von 1,05 Millionen Franken will sich die Stadt Luzern an der Aufwertung in der Neustadt beteiligen. Das Parlament stimmt am 6. Juni darüber ab. Wird dem Antrag zugestimmt so starten die Arbeiten noch diesen Herbst.