Hingeschaut Die Grotte bei der Villa Musegg ist eine Pionierin ihrer Art Bei der Villa Musegg befindet sich eine historische Grotte, deren Grösse und Entstehungsdatum aussergewöhnlich sind. Entstanden ist sie Ende des 19. Jahrhunderts als Teil des englischen Landschaftsparks.

Vergangene Woche beschloss das Luzerner Stadtparlament einen Kredit für die Sanierung der Villa Auf Musegg 1. Die Villa, deren Nebengebäude 2018 von Hausbesetzern in Beschlag genommen worden war, soll zu einem Wohnhaus mit teilöffentlicher Nutzung umgebaut werden. Geplant ist unter anderem ein Café.

Kaum jemand weiss, dass früher schon einmal ein Gastrobetrieb existierte. Drehen wir das Rad zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts: Es würde sich ein ganz ähnliches Bild bieten wie heute. Nur trügen die Spaziergängerinnen und Spaziergänger öfters einen Hut nach viktorianischer Mode und ab und an würde eine Pferdekutsche vorbeifahren. Die englische Parkanlage und die beeindruckende Aussicht bei der Gastwirtschaft waren bereits zur damaligen Zeit ein beliebtes Ziel.

Die historische Grotte schmiegt sich an die Stützmauer der Luzerner Villa Musegg. Bild: Pius Amrein (10. April 2021, Luzern)

Unterhalb der Mauer, die das Plateau mit der Villa stützt, lässt sich damals wie heute eine Grotte bewundern – eine künstliche Grotte, wohlgemerkt. Mit Mörtel wurden Tuff, Karst, Sand- und Tropfsteine zu einem möglichst naturalistischen, heute begehbaren Gebilde angeordnet. Nun spriesst jedoch hier und da ein Löwenzahn inmitten der Gesteine und die Grotte wird von Efeu und anderem Gewächs überwuchert.

Unterschiedliche Gesteinsarten sind in der Grotte vereint. Visualisierung: PD

Bei der Erbauung der Grotte zwischen 1869 und 1873 sei sie noch um einiges beeindruckender gewesen, so der Luzerner Steinmetz Moritz Weizenegger. Im Rahmen seines Masterstudiums Denkmalpflege und Umnutzung an der Berner Fachhochschule beschäftigte er sich gemeinsam mit seinem Kollegen Samuel Meier mit dieser Anlage. «Ursprünglich zierte ein kleiner Wasserfall in einem der hinteren Gewölbe die Grotte und ergoss sich in das Becken im Vordergrund», schildert Weizenegger. Gespiesen wurde das Wasserspiel durch eine Zuleitung in der Rückwand. Mystisch und entrückt vom Trubel der Stadt markierte die künstliche Felsenformation mit ihrem Plätschern den Eingang zum englischen Landschaftspark rund um die Villa Musegg.

Der Luzerner Steinmetz Moritz Weizenegger vor der untersuchten Grotte. Bild: Pius Amrein (10. April 2021, Luzern)

Bürgerlicher Freizeitplausch

Wem diese imitierte Natürlichkeit heute absurd erscheint, dem darf gesagt werden, dass sich solche Anlagen damals beim gutbürgerlichen Publikum grösster Beliebtheit erfreuten. Im Zuge der Romantik entsprach es ganz dem Zeitgeist, die Natur, den Zerfall und das Ursprüngliche nachzubauen, wie dies beispielsweise auch beim Luzerner Dreilindenpark geschah.

Früher war im vorderen Bereich der Anlage ein Wasserbecken angelegt. Solche Grotten galten Ende des 19. Jahrhunderts in bürgerlichen Kreisen als Statussymbol. Bild: Pius Amrein (10. April 2021, Luzern)

«Das Gebäude und die Gartenanlage müssen ausserdem im Kontext der bürgerlichen Hochkultur betrachtet werden», erklärt Weizenegger. Lokale Gäste aus wohlhabenden Familien und ausländische Touristen waren nämlich das Zielpublikum des Café-Restaurants Musegg.

Die Grotte ist sanierungsbedürftig

Weizenegger wertet die Grotte deshalb als ein wichtiges Zeugnis dieser Epoche. Sie sei kantonal einmalig und womöglich sogar schweizweit bedeutend aufgrund ihrer aussergewöhnlichen Grösse und des frühen Baudatums. «Die Anlage ist als Pionierprojekt zu verstehen, denn ein erkennbarer Trend zum Grottenbau setzte sich in der Deutschschweiz erst 20 Jahre später in den 1890er-Jahren ein», so Weizenegger.

Doch die Grotte hatte schon bessere Zeiten erlebt. Weizenegger deutet auf den schädlichen Bewuchs, heruntergefallene Gesteinsbrocken und freigelegten Mörtel. Er hofft, dass die Stadt Luzern, der das Grundstück gehört, auch die Grotte in die anstehenden Sanierungen der Villa einbeziehen wird. Weizenegger sagt: «Die Grotte ist ein authentischer Zeitzeuge der historischen Gartenkultur der Schweiz.» Er ist überzeugt, dass der Garten zum Gesamtwerk der Villa Musegg gehört und es sich angesichts des historischen Werts dabei um ein sogenanntes «Gartendenkmal» handelt.

Die künstliche Grotte bei der Villa Musegg war eine der ersten ihrer Art in der Deutschschweiz. Bild: Pius Amrein (10. April 2021, Luzern)