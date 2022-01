Hingeschaut Fronarbeit, Vorschriften und französisches Vorbild – die Luzerner «Autobahn» des 18. Jahrhunderts verlief durch den Riffigwald Die Baselstrasse entlang des Sempachersees war im Kanton Luzern bis in die Neuzeit hinein die wichtigste Verbindung. Zwischen Emmen und Neuenkirch können noch Spuren der «Chaussée Pfyffer» entdeckt werden.

Links und rechts säumen Tannen die ausgewaschene, steinige Strasse im Riffigwald zwischen Emmen und Neuenkirch. Eigentlich ist es eine gewöhnliche Waldstrasse. Nur eben eine, welcher in der Vergangenheit eine besonders grosse Bedeutung zukam. Was heute wie ein schmaler, holpriger Weg wirkt, gehörte zur ersten Strasse im Kanton Luzern, die mit ingenieurtechnischem Know-how Mitte des 18. Jahrhunderts geplant wurde.

Sie ersetzte die Alte Baselstrasse, die von Luzern über Sempach und Sursee Richtung Zofingen und Basel führte.

Dies waren die wichtigsten Verkehrsverbindungen des frühen 19. Jahrhunderts. Hellblau markiert ist die Baselstrasse, die neu am anderen Ufer des Sempachersees entlang verlief. Bild: IVS

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war dies die wichtigste überregionale Route des damaligen Staats Luzern – selbstverständlich mit entsprechend hohen Brücken-, Weg- und Stadtzöllen behaftet. Auch 1758 kam dieser Strasse die grösste Bedeutung zu, weshalb der Staat Luzern den Neubau zwischen Luzern und Zofingen veranlasste.

Sieben Meter breit und mit Entwässerungsgraben

Kaum überraschend war es ein Luzerner Patrizier, der mit der Ausführung betraut wurde. Franz Ludwig Pfyffer von Wyher war nicht nur Kommandant der Schweizergarde in Paris, sondern lernte in Frankreich auch den Strassenbau kennen. Seinem Heimatland verpasste er deshalb eine Chaussée nach französischem Vorbild: ein Steinbett, dann immer feinerer Schotter, das ganze verdichtet und mit Kies bedeckt. Sieben Meter breit war die gewölbte Fahrbahn, links und rechts mit Entwässerungsgräben ergänzt. Heute ist die Strasse nur noch als schmaler Weg zu erkennen, der Kies ist ausgewaschen.

Die frühere Chaussée Pfyffer im Rifflgwald ist heute nur noch ein schmaler Weg, der Kies ist ausgewaschen. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 19. November 2021)

Doch der Komfort hatte auch seine Tücken: Um das neue Strassenjuwel nicht zu stark zu beanspruchen, wurden keine Fuhrwerke mit hintereinander eingespannten Zugtieren erlaubt. Wer also den Wegabschnitt im Riffigwald benutzen wollte, musste über ein breiteres Fahrzeug mit nebeneinander eingespannten Tieren verfügen.

Selbst wenn man ein solches – teureres – Gefährt besass, hatte man noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Alle anderen Strassen waren nämlich auf die schmäleren Fuhrwerke genormt. Wer also von einer lokalen Strasse auf die Neue Baselstrasse einbiegen wollte, musste unter Umständen erstmal umladen, bevor die Reise auf der damaligen «Autobahn» angetreten werden konnte.

8000 Arbeitskräfte und 6000 Zugtiere standen im Einsatz

Auch die Umstände des Baus muten befremdlich an. Denn die Gemeinden im ganzen Luzerner Staatsgebiet waren zu Frondiensten verpflichtet. Jeder Gemeinde wurde demzufolge ein für angemessen befundener Abschnitt zugeteilt. 8000 Arbeitskräfte waren am Bau der Chaussée Pfyffer beteiligt und 6000 Zugtiere wurden zu diesem Zweck eingezogen. Immerhin zahlte der Staat Löhne, Materialien, Werkzeuge und Verpflegung.

Im frühen 19. Jahrhundert wurden schliesslich die Hindernisse zu einem reibungslosen Verkehr behoben. Der Kanton Luzern gab den Auftrag, die übrigen Landstrassen ähnlich der Chaussée auszubauen. Anstelle der Frondienste wurden nun – nicht unbedingt rühmlicher – Strafgefangene zum Schuften für neue Strassen verpflichtet.

Die Neue Baselstrasse ist heute an den meisten Stellen durch neuere Strassen überdeckt oder – dort, wo bei Ausbauten ein anderer Strassenverlauf bevorzugt wurde – mittlerweile überwachsen. Der Weg im Riffigwald ist also ein rares Überbleibsel der ehemals so wichtigen Nord-Süd-Verbindung.

Die einst zentrale Nord-Süd-Verbindungsstrasse. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 19. November 2021)