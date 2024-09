Hingeschaut Sursees ältester Telefonmast ist seit über 90 Jahren in Betrieb In der Surseer Altstadt steht ein alter Telefonmast. Das bald hundertjährige Metallkonstrukt wird demnächst im Scheinwerferlicht stehen.

Exklusiv für Abonnenten

Der metallene Telefonmast am Vierherrenplatz. Bild: Ernst Zimmerli

«Grüezi, Fräulein ...»: Diese altmodische Begrüssung dürfte der älteste Telefonmast der Stadt Sursee noch viele Male übermittelt haben. Er verband bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Telefonhörer miteinander und tut heute dasselbe. Noch immer werden einige Häuser beim vorderen Vierherrenplatz unterhalb des Stadttheaters Sursee über die frei hängenden Drähte mit Internet und Telefon versorgt:

Auch wenn der Telefonmast deutlich neueren Datums ist als die umgebenden Altstadthäuser, passt er gut in das denkmalgeschützte Ensemble. Der hohe, rostige Mast steht an einer Mauerecke, die dünnen Drähte überspannen den Platz. Dass er aus Metall gefertigt wurde, kommt ihm wohl zugute. Denn Telefonmasten aus Holz werden meist «nur» zwanzig bis dreissig Jahre alt.

Geschützt von der Denkmalpflege

Viel ist nicht bekannt über den alten Mast. Die Denkmalpflege Luzern würdigt das «filigrane, ästhetische Gebilde» als schützenswert und schreibt, der Mast sei ein «lokalgeschichtlicher Zeuge der Telefonie in Sursee». Als ältester Telefonmast der Stadt sei er über 90 Jahre alt, steht im Verzeichnis. Dass das Konstrukt nicht älter ist, beweist eine Postkarte aus dem Jahr 1920. Dort sind nämlich zwei schlichtere Telefonmasten an derselben Stelle als Vorgänger zu sehen.

Diese Postkarte zeigt den vorderen Vierherrenplatz in Sursee im Jahr 1920. Bild: ETH E-Pics

Der heutige Mast mit seinem auffälligen Zickzackmuster und der spitzen Verzierung feiert also bald sein hundertstes Jubiläum. All die Informationen, die er übermittelte, ergäben wohl ein spannendes Bild darüber, was die Anwohner und Anwohnerinnen im Laufe der Jahre beschäftigte.

Ein Scheinwerfer für den alten Telefonmast

Aus unerklärlichen Gründen blieb der Telefonmast bis in die heutige Zeit stehen. Bloss, weil dieser Nutzbau alle seine Surseer Zeitgenossen überlebte, kommt ihm heute eine besondere Bedeutung zu. Denn als er entstand, hätte wohl niemand gedacht, dass er eines Tages im Scheinwerferlicht stehen wird.

Genau dies wird jedoch geschehen im Zuge der Sanierung des Vierherrenplatzes. Das neue Beleuchtungskonzept sieht vor, dass ein nächtlicher Strahler den Mast ins rechte Licht rückt. So solle er noch besser zur Geltung kommen, sagt die Surseer Stadtverwaltung auf Anfrage.

«Gehört zur Altstadt»

Nicht nur der Stadt, sondern auch den Anwohner und Anwohnerinnen ist der auffällige Mast ein Anliegen. Eine langjährige Quartierbewohnerin meint, sie nehme in Kauf, dass die Internet- und Telefonverbindung nicht immer reibungslos funktioniere. Viel wichtiger sei es doch, dass die Altstadt ihren Charme bewahre. Da gehöre der alte Telefonmast einfach dazu.

Die Velohäuschen, der umgenutzte Brunnen und der Telefonmast stehen beieinander. Es sind alles Nutzbauten, die durch ihr Alter zu etwas Besonderem wurden. Bild: Ernst Zimmerli

Übrigens hat der Telefonmast Nachbarn, denen ein ganz ähnliches Schicksal widerfuhr. Hinter dem kleinen, trockengelegten Brunnen gleich nebenan stehen drei Holzverschläge. Es sind alte Velohäuschen, die immer noch in Gebrauch sind. Sie hätten bei der Sanierung des Vierherrenplatzes weichen sollen, doch mit einer Petition wurde deren Verbleib erwirkt. Bald sollen sie renoviert werden.