Hinterschlund Kriens Wegen Strafanzeige: Luzerner Polizei hat Wagenburg-Bewohnerinnen einvernommen Noch immer steht die Wagenburg auf dem Krienser Hinterschlund-Areal. Weil die Strafanzeige nach wie vor besteht, kam es diese Woche zu einer Polizeikontrolle. Zwischen den Behörden und den Bewohnenden scheint sich derweil eine Einigung abzuzeichnen.

Die Wagenburg steht seit vergangenen September auf dem Hinterschlund-Areal in Kriens. Bild: Pius Amrein (30. September 2021)

Es war morgens um 5.45 Uhr, als die Luzerner Polizei bei der Wagenburg im Krienser Hinterschlund vorgefahren ist. Für rund eine Stunde hätten die Beamtinnen und Beamten eine Personenkontrolle durchgeführt, sagt eine Bewohnerin des Wagendorfs. Die Befragungen seien einzeln und draussen verlaufen. «Über zehn Polizisten und ein Hund waren hier. Bei einigen Wagen haben sie einfach die Tür geöffnet», erzählt sie.

Der Grund für die Kontrolle am vergangenen Dienstag: Die Behörden wollten wissen, wer sich auf dem Gelände aufhält. Dies schreibt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, auf Anfrage: «Die Kontrolle wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Bekanntlich hat ja die Eigentümerin eine entsprechende Anzeige erstattet.» Aufgrund der Lagebeurteilung habe man entschieden, die Kontrolle am frühen Morgen durchzuführen.

Kommt es bald zur Einigung?

Auch wenn sich das Hinterschlund-Areal auf Krienser Stadtgebiet befindet: Eigentümerin ist die Stadt Luzern. Nun ist es schon fast drei Monate her, seit die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Hinterschlund ihre Wägen parkiert haben. Seither stünden die Behörden und die Wagenburg im Austausch, sagt Marko Virant, Leiter Immobilien der Stadt Luzern. «Die Gespräche laufen und werden gewiss noch einige Zeit in Anspruch nehmen.»

Zuletzt wurde ein längerer Verbleib in Aussicht gestellt (wir berichteten). Nun wird Virant etwas konkreter: «Ziel einer allfälligen Einigung wäre der längere Verbleib der Besetzerinnen und Besetzer bei gleichzeitiger Umwandlung des Status in Bewohnerinnen und Bewohner.» Vorbehalten bleibe aber in jedem Fall die «bau- und planungsrechtliche Genehmigung durch die Stadt Kriens», so Virant weiter. Was diese genau beinhalten könnte, hänge vom Verlauf der Gespräche ab. Auch von Seiten der Wagenburg ist zu vernehmen, dass in nächster Zeit eine Vereinbarung zu Stande kommen könnte.

Polizei bestreitet Vorwürfe

Die Mühlen mahlen also in der Causa Wagenburg. Auch wenn sich die Behörden und die Bewohnenden langsam anzunähern scheinen, bleibt die Strafanzeige nach wie vor bestehen. Virant betont: «Eine allfällige Einigung würde den Hausfriedensbruch nicht ungeschehen machen.» Alles in allem ist die Situation im Hinterschlund aber friedlich: Gemäss Virant sind den Städten Kriens und Luzern keine Störungen bekannt.

Die Polizei lässt derweil offen, ob es zukünftig zu weiteren Kontrollen kommen wird. Dies könne man aus «einsatztaktischen Gründen» nicht weiter ausführen, so Polizei-Sprecher Wigger. Er verneint jedoch, dass die Einsatzkräfte bei der Kontrolle in dieser Woche einfach die Türen geöffnet hätten: «Die Polizisten klopften an. Es wurden seitens der Polizei keine Türen geöffnet und es wurden auch keine Wagen betreten», betont er. Zudem sei der Hund während der Kontrolle die ganze Zeit in seiner Box im Fahrzeug geblieben.