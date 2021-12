Hitzemassnahmen Auch die Luzerner Regierung will mehr Bäume in den Städten Die Grünen wollen die Hitze in Siedlungsgebieten mit mehr Grün mildern und dafür das Planungs- und Baugesetz ändern. Die Regierung sieht das gleich, will den Vorstoss der Grünen aber trotzdem nur teilweise erheblich erklären.

Grünflächen wie hier eine Baumallee in der Tribschenstadt in Luzern verbessern das Klima in dicht besiedelten Gebieten. Bild: Manuela Jans-Koch (22. Juli 2021)

In Stadtzentren, wo sich Strassen, Plätze und Gebäude tagsüber aufheizen, kann die Temperatur in Nächten bis zu sieben Grad höher sein als in der Peripherie. Das Rezept der Grünen gegen dieses Phänomen lautet: mehr Bäume pflanzen. Insbesondere grosskronige Laubbäume kühlen nämlich nicht nur durch die Beschattung, sondern auch durch ihre Verdunstungsleistung. Wie effektiv Bäume sind, zeigen Messungen im Kanton Zürich, wo auf Kiesplätzen ohne die Schattenspender 45 Grad gemessen wurden, unter den Bäumen jedoch nur 31 Grad.

Einfach umsetzbar ist die Forderung der Grünen, die sie im Sommer in einer von Judith Schmutz als Erstunterzeichnerin verfassten Motion vorgebracht haben, nicht. Häufig fehlt schlicht der Platz, manchmal verhindern Vorschriften zu Grenzabständen oder bereits unterbaute Flächen eine Baumpflanzung. Die Kantonsrätin aus Rain zeigt in ihrem Vorstoss jedoch Lösungen auf. Das erste Problem mit den Abständen liesse sich ihrer Ansicht nach mit einer Anpassung des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch lösen. Die zweite Schwierigkeit mit den fehlenden unterirdischen Freiflächen könnte gemäss Schmutz mit einer Überarbeitung des Planungs- und Baugesetzes, in dem den Gemeinden die Einführung einer Unterbauungsziffer ermöglicht wird, aus der Welt geschaffen werden.

Regierung will zuerst eine Gesamtschau machen

Für die Regierung sind die Forderungen nach mehr Grün und mehr Bäumen richtig, wie sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss schreibt. Es sei denn auch geplant, das Thema der Klimaanpassung in planerische und bauliche Aktivitäten bei einer nächsten Revision des Planungs- und Baugesetzes zu berücksichtigen. Dafür werde eine Vernehmlassung durchgeführt. Die genaue Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben werde aber «koordiniert und im Rahmen einer Gesamtschau noch festgelegt werden müssen». Diesen Arbeiten soll laut der Regierung nicht vorgegriffen werden, weshalb die Motion nur teilweise erheblich zu erklären sei.

Judith Schmutz kann den Antrag der Regierung auf eine teilweise Erheblicherklärung nachvollziehen. Im Klimabericht werde ihr Thema teilweise angeschnitten, weshalb es keinen Sinn mache, wenn ihre Forderungen zeitlich vorgezogen würden. Die Parlamentarierin begrüsst zudem die geplante Vernehmlassung zur Revision des Planungs- und Baugesetzes. «Dieses erlaubt es den Parteien auch, weitere Forderungen einzubringen.» Wichtig sei, dass ihre geforderten Massnahmen bei der nächsten Überarbeitung des Regelwerks berücksichtigt werden – und nicht in einer nächsten, wie die Regierung schreibt. Schmutz:

«Das Thema erlaubt keinen Zeitaufschub.»

Ob ihre Forderungen letztlich eine Mehrheit finden, sei trotz breit abgestütztem Konsens über die Notwendigkeit von Massnahmen gegen die Hitzebelastung «leider nicht sicher», sagt das Vorstandsmitglied des WWF Luzern. Dies deshalb, weil sie die Gemeindeautonomie betreffen und weil Grünflächen Platz brauchen, der aktuell noch anders beansprucht wird.