Hitze und wenig Regen: Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden beschliessen bedingtes Feuerverbot in Waldnähe

Der Sommer war bisher nicht nur heiss, auch die Niederschlagsmenge war gering. Dies führt zu trockenen Böden - weshalb in den Kantonen Luzern, Ob-, Nidwalden und Uri per sofort nur noch in fest eingerichteten Feuerstellen ein Feuer entfacht werden darf.