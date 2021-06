Hitzkirch Angetrunkener Autofahrer rast mit 151 km/h im 80er-Bereich durch Gelfingen Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Gelfingen hat die Luzerner Polizei bei einem Autofahrer ein Tempo von 151 km/h gemessen. Erlaubt wären in diesem Bereich 80 km/h. Eine Atemalkoholprobe beim ergab beim 44-jährigen Portugiesen einen Wert von 1,02 Promille.

Am Samstag, 29. Mai, hat die Luzerner Polizei an der Luzernerstrasse in Gelfingen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei passierte kurz nach 22.30 Uhr ein Autofahrer, welcher von Gelfingen Richtung Baldegg unterwegs war, die Messstelle mit 151 km/h, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind in diesem Bereich 80 km/h.

Der Fahrzeuglenker konnte kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der 44-jährige Portugiese wurde vorläufig festgenommen und nach den erfolgten Einvernahmen wieder entlassen. Er wird wegen der qualifizierten, groben Geschwindigkeitsüberschreitung (Rasertatbestand) und wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand zur Anzeige gebracht.

Das Auto des Mannes wurde auf Verfügung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (zim)