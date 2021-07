Hitzkirch Autofahrerin baut Selbstunfall – die Polizei sucht Zeugen Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Römerswilstrasse in Retschwil ein Selbstunfall. Die Autofahrerin verletzte sich beim der Kollision mit einem Baum.

Am Mittwoch, 21. Juli 2021 um 16.10 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Römerswilstrasse in Richtung Retschwil. In einer Rechtskurve geriet sie von der Strasse ab und prallte frontal gegen einen Baum. Laut der 43-Jährigen passierte der Unfall, da sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Bei dem Aufprall wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Unfallwagen an der Römerswilstrasse in Retschwil. Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 40'000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und Angaben zu dem gesuchten zweiten Fahrzeug machen können. (mha)