Hitzkirch Pastoralraum eröffnet

Der neue Pastoralraum Hitzkirchertal wurde am Sonntag in einem Gottesdienst von Bischof Felix Gmür in der Pfarrkirche von Hitzkirch feierlich errichtet. Die Pfarreien Aesch, Hitzkirch, Müswangen und Schongau vertiefen damit die Zusammenarbeit. Die Feier wurde per Livestream in die Pfarrkirchen von Aesch, Müswangen und Schongau, sowie ins Pfarreiheim Hitzkirch und ins Alters- und Pflegeheim Chrüzmatt Hitzkirch übertragen, heisst es in einer Mitteilung.