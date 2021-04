Hitzkirch Pastoralraum-Feier findet am 2. Mai statt

Am 2. Mai findet um 10 Uhr in der Pfarrkirche St.Pankratius in Hitzkirch die Errichtungsfeier des Pastoralraumes Hitzkirchertal statt. Es ist ein Projekt der Pfarreien Aesch, Hitzkirch, Schongau und Müswangen.

Eine Anmeldung unter kath-hitzkirchertal.ch oder via 0419196969 bis Freitagmittag ist zwingend. Der Festgottesdienst wird auch per Livestream auf der Website übertragen.