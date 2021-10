Hitzkirch Steuern sollen runter

Der Gemeinderat rechnet für das Jahr 2022 mit einem Defizit von 1,5 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 42,5 Millionen Franken. Wegen des grossen Eigenkapital-Polsters und den erwarteten, guten Steuererträgen könne es sich die Gemeinde dennoch leisten, den Steuerfuss von 1,90 auf 1,85 Einheiten zu senken, schreibt der Gemeinderat. Grund für das budgetierte Defizit sind höhere Kosten bei der Bildung (zusätzliche Abteilung auf der Primarstufe) und bei der Gesundheit (steigende Aufwände bei der Spitex). Insgesamt will der Gemeinderat rund 15,9 Millionen Franken investieren, etwa in den Bau der Mehrzweckhalle und in Strassenprojekte. Die Gemeindeversammlung stimmt am 1. Dezember über das Budget ab.