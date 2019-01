H&M in der Luzerner Altstadt macht dicht – jetzt zieht Ochsner Sport ein Was bereits seit vergangenem Sommer klar ist, wird nun in die Tat umgesetzt. Eine der beiden H&M Filialen verlässt ihr langjähriges Ladenlokal an der Kapellgasse. Damit wird Platz für einen provisorischen Standort von Ochsner Sport frei. Linda Leuenberger

H&M geht neue Wege, weg aus der Luzerner Altstadt. (Bild: Sarah Meyer (4. Januar 2019))

«Wir gehen neue Wege», heisst es an den Schaufenstern des Ladenlokals an der Kapellgasse 11 in der Luzerner Altstadt. Das dort seit 1979 eingemietete Modegeschäft H&M zieht in diesen Tagen aus – die Umzugskartons stehen vollbepackt bereit. Der Auszug stand bereits im vergangenen Sommer fest (Artikel vom 7. Juli). Wohin die «neuen Wege» H&M führen, ist unklar.

Was aber klar ist: Das dreistöckige Lokal an der Kapellgasse bleibt nicht lange leer. Der Schweizer Sportartikelhändler Ochsner Sport wird den Standort übernehmen, wie eine Pressesprecherin von Ochsner Sport unserer Zeitung gegenüber bestätigt. Die Türen öffnet das Sportgeschäft am 23. Januar.

Wie die Pressesprecherin mitteilt, handelt es sich um eine provisorische Verkaufsfläche. Grund für den Umzug von der Hertensteinstrasse 50 an die Kapellgasse 11 ist die Totalsanierung des Gebäudes. Dort waren nebst Ochsner Sport Vögele Shoes und Interdiscount eingemietet. Alle drei Filialen müssen den Standort während den Sanierungsarbeiten vorübergehend verlassen (Artikel vom 23. November). Für die Ochsner-Sport-Filiale steht fest, dass sie nach dem Umbau wieder an die Hertensteinstrasse zurückkehrt. Alle Mitarbeiter werden während und nach dem Umbau weiterbeschäftigt.