Hochdorf Ausbau Mobilfunknetz

Die Swisscom möchte in Hochdorf das Mobilfunknetz erweitern. Dies werde bei den bestehenden Standorten «An der Ron 7» geprüft, teilt die Gemeinde mit. Die Antennenanlagen würden durch die Swisscom in einem ordentlichen Baugesuch eingereicht. Salt und Sunrise planen in den nächsten zwölf Monaten keine Aktivitäten, verweisen aber darauf, dass unvorhergesehene Ereignisse eine kurzfristige Baugesuchseingabe notwendig machen können.