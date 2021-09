Hochdorf CKW stärkt die Stromversorgung in den Seetaler Gemeinden Nach zweijähriger Bauzeit geht die neue CKW-Unterstation in Hochdorf beim Weiler Urswil im März in Betrieb. Bevor die Trafos Spannung aufnehmen, kann die Bevölkerung den neuen Ersatzbau mit der komplexen Technik besichtigen.

9,5 Millionen Franken hat CKW in den vergangenen zwei Jahren in den Ersatzbau der Unterstation Hochdorf investiert. Der Ersatzbau war nötig, weil die bestehende Unterstation nach bald 45 Jahren das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, wie die CKW am Montag mitteilte. In der Unterstation wird der Strom von der Hochspannung (50’000 Volt) auf die Mittelspannung (20’000 Volt) transformiert.

Die neue CKW-Unterstation Hochdorf. Bild: PD

Mit dem Ersatzbau hat CKW auch gleich die Leistung der Transformatoren erhöht – von aktuell zweimal 25 Megawatt auf neu zweimal 40 Megawatt. Die CKW begründet diese Erhöhung mit der regen Bautätigkeit und der vermehrten Abkehr von fossilen Energieträgern wie Benzin und Öl hin zu elektrischer Mobilität und nachhaltigem Heizen mit Wärmepumpen. Dadurch sei die Nachfrage nach Strom gestiegen. Dazu wird Martin Wolf, Leiter Anlagen und Engineering bei CKW, zitiert:

«Mit der neuen Unterstation stellen wir die langfristige Stromversorgung in den Gemeinden des Seetals sicher.»

Und dies gelte nicht nur für das eigene Versorgungsgebiet, sondern auch für jenes der Wasserwerke Zug in Hochdorf.

Im März 2022 nimmt CKW die neue Unterstation schrittweise in Betrieb. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist auch während der Umschaltung sichergestellt. Danach wird der Altbau 2022 zurückgebaut und die freiwerdende Landfläche renaturiert.

Geführte Besichtigungen vom 20. bis 30. Oktober

Noch bevor die Trafos in Betrieb gehen und die alte Unterstation vom Netz genommen wird, hat die Bevölkerung an mehreren Daten in Kleingruppen die Möglichkeit zu einer geführten Besichtigung. Die Führungen finden zwischen dem 20. und 30. Oktober statt. Eine Anmeldung ist notwendig, das Anmeldeformular gibts unter ckw.ch/unterstation. (zim)