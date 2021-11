Hochdorf Neue Fahrerinnen und Fahrer fürs Seetal-Tixi gesucht

Das Seetal-Tixi bietet Menschen mit einer Einschränkung in der Mobilität einen Fahrdienst an. Der Verein verfügt über drei Rollstuhlautos, welche sieben Tage die Woche unterwegs sind. Nun suchen die Verantwortlichen neue Fahrerinnen und Fahrer. Voraussetzungen seien gute Fahrkenntnisse und ein einfühlsamer Umgang mit den Menschen mit einer Einschränkung. Interessierte können sich per Mail bei seetaltixi@bluewin.ch melden.