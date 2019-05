Parkplatzprojekt auf der Scherermatte in Hochdorf deutlich bachab geschickt Die Stimmbürger haben der teilweisen Überbauung der Scherermatte mit Parkplätzen eine klare Abfuhr erteilt. Die Linke und der Verein aktives Hochdorf feiern damit einen deutlichen Erfolg. Ernesto Piazza

Die Scherermatte in Hochdorf: Auf dieser Wiese hätten Parkplätze entstehen sollen. (Bild: Ernesto Piazza, Hochdorf, 2. Mai 2019)

Auf der Scherermatte in unmittelbarer Nähe des Zentrums von Hochdorf wollte der Gemeinderat rund 65 Parkfelder bauen lassen. Die Stimmbürger haben dem Projekt am Sonntag an der Urne jedoch eine Absage erteilt – und dies sehr deutlich. Sie lehnten das Geschäft mit 1034 Ja- gegenüber 1923-Nein-Stimmen ab.

Nein freut SP und Verein aktives Hochdorf

Über das Nein freut sich vor allem die SP und der Verein aktives Hochdorf. Sie hatten gegen das Projekt auf der Scherermatte opponiert. Und zwar, nachdem der Betrag von 250 000 Franken im Rahmen des Budgets im November 2018 bereits angenommen worden war. Die beiden monierten, der Betrag sei in der Botschaft versteckt gewesen.

In der Folge lancierten die SP und der Verein aktives Hochdorf die Petition «Nein zur Scherermatte». Diese wurde von 1461 Personen unterschrieben. Der Gemeinderat hatte Mitte Januar, bereits vor Ende der Sammelfrist, entschieden, am Projekt festzuhalten, dieses aber an die Urne zu bringen. Die Finanzierung wäre aus dem Spezialfonds der Ersatzabgaben und dem Bewirtschaftungssystem erfolgt.

Parkfelder sollten Engpässe entschärfen

Die Scherermatte befindet sich im Besitz der Gemeinde und liegt in der öffentlichen Zone. Ziel war es, rund einen Viertel der Fläche von 7000 Quadratmetern für Parkfelder zu bebauen. Sie hätten gemäss Gemeinderat bei Anlässen auch entsprechende Engpässe entschärfen sollen.