Hochdorf Unbekannte Täterschaft beschädigt Sporthalle – Polizei bittet um Hinweise In der Nacht vom Freitag auf Samstag, verübte eine unbekannte Täterschaft in der Sporthalle Baldegg eine Sachbeschädigung. Es wurden der Abfluss und der Überlauf eines Lavabos verstopft und das Wasser aufgedreht.

(pw) In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 18 bis 8.45 Uhr begab sich eine unbekannte Täterschaft in die Sporthalle der Kantonsschule in Baldegg. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, verstopfte sie dort in einer Toilette im ersten Obergeschoss den Abfluss und Überlauf eines Waschbeckens und drehte das Wasser auf. Das Wasser floss schliesslich durch das Treppenhaus ins EG. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Personen, welche im Umfeld der Sporthalle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der mutmasslichen Täterschaft machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.