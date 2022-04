Hochdorf/Römerswil Analysearbeit für Entwicklungsschwerpunkt gestartet

Die Analysearbeiten für das Nutzungs- und Entwicklungskonzept zum kantonalen Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf-Römerswil sind per Anfang Jahr gestartet. Wie es nun in einer Mitteilung des regionalen Entwicklungsträgers Idee Seetal heisst, wird das Konzept aufzeigen, wie sich der Entwicklungsschwerpunkt künftig räumlichstädtebaulich, betrieblich und ressourceneffizient entwickeln kann. Als wesentliche Ziele sind die nachhaltige Entwicklung und die Positionierung der Region als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum sowie die Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten für die kommunalen Unternehmen definiert. Bis zum Sommer 2022 wird der Analysebericht gemäss Mitteilung vorliegen. Die Resultate werden in die Workshop- und Synthese-/Abschlussphase einfliessen.