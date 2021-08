Hochschule Luzern Langzeitstudie am Beispiel Andermatt zeigt: Bevölkerung muss in Tourismusprojekte einbezogen werden Die Hochschule Luzern hat in Andermatt untersucht, wie sich der Bau des Tourismusresorts auf das Zusammenleben und die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde auswirkt.

Andermatt mit dem Hotel The Chedi im Vordergrund. Bild: Boris Bürgisser (23. Juni 2019)

Die Langzeit- und Begleitstudie der Hochschule Luzern (HSLU) am Beispiel Andermatt zeigt: Eine solches Tourismusprojekt kann nur mit der Einbindung der Bevölkerung sozial nachhaltig und verträglich umgesetzt werden, teilt die HSLU mit. Die Ergebnisse sollen andere Schweizer Destinationen motivierten, die Bevölkerung in die Umsetzung regionaler Tourismusprojekte zu integrieren und so einen Mehrwert für die ganze Region zu schaffen.

Forscherinnen und Forscher der HSLU haben zwischen 2009 und 2020 am Beispiel von Andermatt untersucht, wie eine solche Integration gelingen kann. Aus den Erkenntnissen sind konkrete Handlungsempfehlungen entstanden, die sich auf andere Destinationen adaptieren lassen.

Weiterentwicklung hat fast immer Einfluss auf Lokalbevölkerung

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, werden Tourismusdestinationen stetig weiterentwickelt und ausgebaut. «Solche Entwicklungen haben fast immer grosse Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung – und zwar im Bereich des Zusammenlebens, aber auch auf deren sozioökonomische Situation», sagt Beatrice Durrer Eggerschwiler, Projektleiterin und Dozentin für soziokulturelle Entwicklung an der Hochschule Luzern. Umso wichtiger sei es, dass die lokale Bevölkerung in die Suche nach neuen Wegen in der Tourismusentwicklung eingebunden werde.

Wie die Integration der Bevölkerung gelingen kann, haben Forscherinnen und Forscher der Hochschule Luzern mit einer Langzeit- und Begleitstudie untersucht. Dafür haben sie von 2009 bis 2020 die Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt in vier Teilstudien erforscht. Aus den Erkenntnissen dieser Studie sind konkrete Handlungsempfehlungen für eine sozial nachhaltige Gemeinde- und Tourismusentwicklung entstanden, die sich auf andere Destinationen adaptieren lassen. «Die Studie der Hochschule Luzern liefert wichtige Hinweise auf Faktoren, die das sozioökonomische Gefüge vor Ort beeinflussen und die es bei der Entwicklung von Tourismusorten frühzeitig zu berücksichtigen gilt», betont Valérie Donzel, Leiterin Neue Regionalpolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, das die HSLU-Studie zusammen mit dem Kanton Uri und der Gemeinde Andermatt in Auftrag gegeben und finanziert hat.

In Andermatt hat sich gezeigt: Das Tourismusprojekt hat weitreichende soziokulturelle und sozioökonomische Veränderungen mit sich gebracht. So sind die Bevölkerungszahl und die wirtschaftliche Tätigkeit gestiegen, die Anzahl Logiernächte hat stark zugenommen und es ist eine Erhöhung der Immobilien- und Mietpreise festzustellen. «Die Erfahrungen in Andermatt zeigen, wie wichtig es während eines solchen Entwicklungsprozesses ist, die wirtschaftlichen Veränderungen im Blick zu haben», sagt Hannes Egli, Projektleiter und Dozent für Volkswirtschaft und Regionalentwicklung an der Hochschule Luzern. Das trage dazu bei, die positiven und negativen Auswirkungen des Tourismus aufzuzeigen und miteinander zu diskutieren. «Ein konsequentes Monitoring dieser Indikatoren ist zwingend nötig, um ein grosses Tourismusprojekt zu begleiten», meint Egli.

Förderung des Zusammenlebens der verschiedenen Bevölkerungsgruppen

Die touristische Entwicklung einer Region kann auch die Zusammensetzung der Bevölkerung verändern. In Andermatt hat sich das Dorf seit dem Bau des Resorts zumindest räumlich in zwei Gebiete unterteilt: in den alten Dorfkern und in das Feriendorf Andermatt Reuss. «Solche räumlichen Abgrenzungen können sich auch auf die gesellschaftliche Ebene übertragen», sagt Beatrice Durrer Eggerschwiler. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass durch den Tourismus weitere Menschen in die Region ziehen. Durrer Eggerschwiler: «Für die Qualität des Zusammenlebens ist die aktive Förderung der Integration von neu Zugezogenen, Mitarbeitenden in touristischen Betrieben und Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzern besonders wichtig.»