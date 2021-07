Studie Jeder vierte Berufsschüler im Kanton Luzern ist übergewichtig In einem regelmässigen Monitoring wird der BMI von Luzerner Schülerinnen und Schülern erhoben. Besonders die Ergebnisse bei den Jugendlichen geben Anlass zur Sorge.

Je höher das Bildungsniveau der Jugendlichen, desto tiefer der Anteil Übergewichtiger – zu diesem Schluss kam das Monitoring der Forschungsgruppe Bewegung und Sport der Pädagogischen Hochschule Luzern. Sie untersucht alle vier Jahre den BMI und die sportliche Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern im Kanton Luzern. Knapp ein Viertel der Lernenden an einer Berufsschule ist übergewichtig, an Kantonsschulen ist es nur jede zehnte Person.

Allgemein sind Kinder und Jugendliche mit steigendem Alter stärker von Übergewicht betroffen, stellt die Studie fest. Im Kindergarten sind es rund 11 Prozent, in der vierten Klasse 12 Prozent und in der achten Klasse fast 20 Prozent – also jede fünfte Person. Gegenüber den Vorjahren hat der Anteil an Übergewichtigen somit «auf hohem Niveau stagniert», heisst es in der Studie.

Schlechten Gewohnheiten vorbeugen und Rahmenbedingungen verbessern

Den Anstieg der Übergewichtigen zwischen Primar- und Oberstufe sowie die hohen Werte an Berufsschulen nimmt Isabelle Müller, Programmleiterin bei der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport, mit Besorgnis zur Kenntnis. Es werde nun geprüft, ob es für diese Altersgruppe zusätzliche Massnahmen brauche.

Jenes Alter, so Müller, sei ein «vulnerables Zeitfenster» im Leben der Jugendlichen und verbunden mit grossen Umstellungen – das Mittagessen wird nicht mehr mit der Familie eingenommen, die jungen Menschen entwickeln eigene, neue Gewohnheiten. Hier reiche es nicht mehr, wenn in der Kindheit der Pausen-Apfel gepredigt wurde. Ausschlaggebend sei in diesem Alter immer weniger der familiäre Hintergrund, sondern der Einfluss der Kolleginnen und Kollegen, so Müller.

Sportvereine wirken förderlich

Die Studie kommt zum Schluss, dass Übergewicht mit wenig Bewegung in der Freizeit in Verbindung steht. Dies ist ein Ansatz, um den Unterschied zwischen Kantons- und Berufsschule zu erklären. Denn während bei den Jugendlichen in einer Lehre zwei Drittel nicht in einem Verein sind und fast 45 Prozent auch ausserhalb eines Vereins nie Sport treiben, sind in Kantonsschulen zwei Drittel der Befragten mindestens selten in einem Verein aktiv und/oder betätigen sich sonst sportlich.

Bereits in der Volksschule, wo die Kinder am besten zu erreichen sind, solle man deshalb die Vernetzung von Vereinen und Schule fördern, fordert die Studie. Diese Investitionen würden sich später lohnen. Denn ein Sportverein erhöhe die Verbindlichkeit, regelmässig sportlich aktiv zu sein, sagt Studienleiter Dr. Flavio Serino von der Pädagogischen Hochschule.

Menschen mit Migrationshintergrund sind stärker betroffen

Besonders von Übergewicht betroffen sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (gemäss Studie: Vater und Mutter ohne Schweizer Pass). Bereits im Kindergarten sind fast 30 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe übergewichtig, bei Schweizer Kindergartenkindern sind es nur etwa fünf Prozent. Die Beobachtung zieht sich durch alle Altersgruppen hindurch, an Berufsschulen sind zwei von fünf jungen Menschen mit Migrationshintergrund übergewichtig.

Gemäss Studie seien Jugendliche mit Migrationshintergrund oft in einem weniger sportbegeisterten Umfeld aufgewachsen und auch seltener Mitglied in einem Sportverein. Isabelle Müller betont, dass Übergewicht aber ein sehr vielschichtiges Problem sei und von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Faktoren abhänge, unter anderem auch von fehlenden finanziellen Mitteln oder dem sozialen Umfeld.