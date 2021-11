Rücktritt Nach 16 Jahren: Markus Hodel gibt die Leitung der Hochschule Luzern Ende 2022 ab Markus Hodel wird nach 16 Jahren als Rektor der Hochschule Luzern per Ende des nächsten Jahres zurücktreten. Für Hodels Nachfolge wird eine Findungskommission eingesetzt.

Unter Markus Hodels Leitung seien die ursprünglich fünf, später sechs Departemente zu einer starken Bildungsmarke mit hervorragendem Ruf zusammen gewachsen. Dies schreibt die Hochschule Luzern (HSLU) in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Während sich die Studierendenzahlen mehr als verdreifachten, forcierte Hodel gemeinsam mit den Mitgliedern der Hochschulleitung die interdisziplinäre Ausrichtung der Hochschule Luzern und die Entwicklung der Forschung. Beides seien Faktoren, die für den Erfolg der Institution, die im nächsten Jahr ihren 25. Geburtstag feiert, massgeblich seien.

Markus Hodel tritt als Rektor der HSLU zurück. Bild: Eveline Beerkricher (12. September 2018)

Seine erste Amtsperiode bis 2008 sei durch die Einführung der Bachelor- und Master-Studiengänge, der sogenannten Bologna-Reform, geprägt gewesen. Seine Rückkehr an die HSLU 2012 sei dann in eine anforderungsreiche Zeit gefallen, in der die öffentliche Hand sparen und Hodel hart und letztlich erfolgreich um die Finanzierungsbeiträge der sechs Zentralschweizer Trägerkantone habe ringen müssen. Er trieb die organisatorische und räumliche Integration der Hochschule unter Einbezug der gesamten Hochschulleitung schrittweise voran. Sein Ziel sei es gewesen, auf möglichst vielen Ebenen Synergien zu schaffen, um an Effizienz und damit auch wieder an jenem finanziellen Spielraum zu gewinnen. Dieser erst ermöglichte, neue Studien- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln und den Leistungsbereich Forschung zu stärken.

Für die Nachfolge von Markus Hodel wird eine Findungskommission unter der Leitung des Fachhochschulrates mit Vertreterinnen und Vertretern des Konkordatsrates, der Mitarbeitenden, der Studierenden sowie der Hochschulleitung gebildet, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben. (pw)