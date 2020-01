Hochschule Luzern zieht auf das Rösslimatt-Areal der SBB Bildungs- statt Bürogebäude: In der ersten Etappe des neuen Rösslimatt-Quartiers beim Luzerner Bahnhof richtet sich die Hochschule Luzern ab 2025 ein - mit Platz für 3000 Studierende und 400 Mitarbeitende.

Jetzt ist klar, was in der ersten Etappe des Rösslimatt-Quartiers der SBB beim Luzerner Bahnhof realisiert wird: Keine grosse Firma vor allem mit Büros zieht ein, sondern die Hochschule Luzern - und zwar mit den Departementen Wirtschaft und Soziale Arbeit. Sie mietet mit 16'000 Quadratmetern die grösste Fläche. In fünf Jahren soll das Gebäude bezugsbereit sein. Rund 3000 Studierende, 6500 Weiterbildungsteilnehmende und 400 Mitarbeitende finden darin Platz.

So sieht das Gebäude in einer Visualisierung aus, in welches die Hochschule einzieht. Visualisierung: Architron / SBB

«Die Zustimmung von Regierung und Konkordatsrat zu diesem neuen Standort zeigen, dass Politik und Konkordatsrat hinter der Hochschule Luzern stehen», wird Marcel Schwerzmann, Regierungsrat und Präsident des Konkordatsrats Fachhochschule Zentralschweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. Die Medienorientierung läuft seit 9 Uhr.

Aktuell befinden sich die beiden Departemente an fünf Standorten, unter anderem an der Zentral- und an der Werftstrasse. «Für unsere Departemente ergeben sich nicht nur neue Impulse für eine noch intensivere Zusammenarbeit, sondern auch betriebliche Synergien», wird Markus Hodel, Rektor der Hochschule Luzern, zitiert. Zudem profitiere auch das Quartier Rösslimatt. Die Hochschule ziehe Unternehmen, Start-ups und Gewerbebetriebe an.

Auch ein Café ist vor dem Gebäude geplant. Visualisierung: Architron SBB

Das Hochschulgebäude entsteht auf dem Baufeld A, dem ersten von sechs Baufeldern. Diese werden voraussichtlich bis 2040 etappenweise geplant und überbaut. Auf dem Areal entsteht ein neues Stadtquartier mit einer vielfältigen Nutzung - auch viele Wohnungen. «Die Hochschule Luzern mit ihren Studierenden, Dozierenden und Gästen wird einen aktiven Beitrag zur Belebung des Quartiers leisten», wird Stadträtin Manuela Jost (GLP) zitiert.

Blick auf das Rösslimatt-Areal beim Bahnhof Luzern mit dem neuen Gebäude, in welches die Hochschule einzieht. Visualisierung: SBB

Der Fahrplan sieht wie folgt aus: Dieses Jahr starten die ersten Rückbauarbeiten. 2021 soll der eigentliche Bau der ersten Etappe beginnen. Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen. Für das zweite Baufeld starten die Arbeiten frühestens 2021, die Inbetriebnahme ist auf 2024 vorgesehen.

Zur besseren Anbindung an den Bahnhof wird der Frohburgsteg aufgewertet, zudem ist an der Güterstrasse im Bereich der heutigen Abstellgleise ein Begegnungsraum geplant. Weite Teile des Areals sollen autofrei werden.

Blick auf das Rösslimatt-Areal heute mit dem Güterschuppen, links das Radisson-Hotel und die Fussgängerbrücke zum Bahnhof. (Bild: Nadia Schärli, Luzern 26. Oktober 2017)

Mit Bekanntgabe des Ankermieters endet eine mehrjährige Leidensgeschichte. Denn obwohl der Stadtrat in der Vergangenheit mehrfach beklagte, es mangle in Luzern an grossen Büroflächen für Firmen, die herziehen wollen, fand die SBB keinen Ankermieter für die erste Etappe der eigentlich attraktiv gelegenen Rösslimatt. Die Bundesbahnen betonten stets, erst mit dem Bau anzufangen, wenn 50 Prozent der Flächen vermietet sind. Interessierte Firmen wiederum stellten sich auf den Standpunkt, sie würden erst Verträge unterschreiben, wenn die SBB den Bezugszeitpunkt klar nennen könne.